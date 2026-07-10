フジテレビの名作恋愛ドラマの復活版――その御用達俳優となっているのが伊藤健太郎さんです。1991年にフジテレビ系の月9ドラマとして放送され、最高視聴率32％超という記録を打ち立てた『東京ラブストーリー』。同じく1991年にフジテレビ系の月9ドラマとして放送され、最高視聴率36％超という記録を打ち立てた『101回目のプロポーズ』。この名作2作品のリメイク、続編で、伊藤健太郎さんは主要キャラクターを好演していたの