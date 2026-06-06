酷暑 & 熱中症 & 紫外線対策の新定番！ ファッション性を兼ね備えた空調ブルゾン【fanqlo】とは？

ここ数年、屋外で作業する男性が着用している姿をよく見かけるようになったファン付きウェア。さまざまな企業が早めの酷暑対策に乗り出すなか、5月下旬には空調ブルゾン【fanqlo（ファンクロ）】の新作が登場。新商品発表・試着体験会へ伺い、実際着用してみました！

フリルが施されたデザインのほかキッズ、ユニセックスで展開

「暑さを我慢しない、おしゃれもあきらめない」をコンセプトに、女性向け空調ブルゾンを展開しているのが【fanqlo】というブランド。2025年に発売した一部商品が完売するほど多くの反響があり、今年5月22日からはキッズ、ユニセックスも含め新作の4アイテムが発売されました。

【fanqlo】左から：空調ブルゾンfanqlo-Long（ロング）\26,000、fanqlo-Kids（キッズ）\21,000、fanqlo-Unisex\24,000、fanqlo-Short\22,500

フリルやリボンが施されていたり、アイシーカラーがあったり。これまでのファン付きウェア＝働く人のための服、というイメージはなく、ファッションアイテムとして取り入れられるのが嬉しいところです。

空調ブルゾン【fanqlo】新商品発表・試着体験会で展示されていたマネキンをご覧いただくとわかるとおり、フェミニンなワンピースとも好相性。

【fanqlo】左から：空調ブルゾンfanqlo-Kids（キッズ）\21,000、fanqlo-Short\22,500

親子リンクコーデが楽しめるのも魅力のひとつです。

電源のON、OFFの状態がこちら。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Short\22,500

写真左が電源OFF、右がONの状態。OFFでも、ふんわりとしたシルエットがかわいい！

実際に着用してみると、瞬時に空気が循環してパンっと膨らみ、本当に涼しい！ それは、サーモグラフィーにも表れています。

写真左はfanqloをONに、右はOFFにした状況で、左のほうが表面温度が下がっていることを証明するブルーの部分が背中全体に広がっています。

この日は屋内での体験だったので、後日お出かけ時に着用してみました。

試してみたのは【fanqlo-Unisex】ブラック

ボックスに入っていたのは、ブルゾン、ファン2個、ファンカバー2個、ケーブル、モバイルバッテリー。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

モバイルバッテリーは10000Ah。PSEマーク（電気用品安全法）を取得した国内メーカーが製造していて、品質と安全性に十分配慮されているもの。Type-Cケーブルが付属されています。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

わかりやすい動画の説明に従って、ブルゾンにファンを装着。6、7分で完了し、内側はこんな感じ。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

モバイルバッテリーは左ポケットに入っていて、赤丸が電源ボタン。風量は3段階で調整できます。

真ん中にはポケットがついていて、保冷剤などを入れることも可能。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

袖口と裾は、ゴム & 面テープでフィット感が調整できます。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

ファンやモバイルバッテリーを取りつけると重くならないか不安になりますが、ブルゾン本体がとても軽いので羽織るとまったく気になりません。

ユニセックスでシンプルなデザインだからコーディネートしやすい！

30℃を超える真夏日だった5月某日に羽織ってお出かけしてみました。幅広い身長や体形に合うフリーサイズです。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

身長166㎝、骨格ストレートで、標準体重を余裕でオーバーしている中年太り体形ですが、サイズ的にはまったく問題なし。気になる肘が隠れる袖丈もありがたいところ。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

30℃を超えたこの日は、羽織っているだけだと暑くて、早速ファンを回してみました。

電源ボタンをオン！

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

まずは、いちばん風力が低い「1」をお試し。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

ほんのりと膨らみ、「1」でも涼しさを実感。ファスナーを開けておくと風が顔まで届き、ハンディファンいらず！

次は、風力「2」にスイッチ。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

「1」よりボリュームが出て、とても快適。MAXの「3」にすると、かなり涼しい！

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

構築的なバルーンシルエットになって、モードな雰囲気に。

ひんやり系ボディミストをシュッとひと吹きしてからファンを回すと、爽快感増し増し！

【無印良品】ひんやりボディミスト エクストラクール（携帯用）\690

外にいればファンの音は気にならず、小雨程度ならはじいてくれる撥水加工が施されていて、さらにはUPF50+で紫外線対策までできるのが優秀ポイント。ファンなどを取り外せば、家で手洗いできるのも◎。

ブルゾン本体は薄手でコンパクトにまとまるので、脱いだときは手持ちのポーチへ。

【fanqlo】空調ブルゾンfanqlo-Unisex\24,000

別売りにはなりますがギフト用のBOXもあり、プレゼントとして贈れば喜ばれること間違いなし！

【fanqlo】ギフト専用ボックス\880

お出かけ以外に、バーベキューやゴルフなど屋外で長時間過ごす日にもぴったりな【fanqlo】の空調ブルゾン。4月には、猛暑日よりさらに危険な暑さを示す酷暑という予報用語を気象庁が正式決定し、5月は日本各所で30℃を超える真夏日が続出。今年は早めの暑さ & 紫外線対策がおすすめです！

senior writer：Momoko Miyake