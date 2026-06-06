ファミレスで、隣の人から「うちの子が欲しがる。デザートは頼まないで」申し訳なく思いつつ注文したら

ファミレスで、周囲との距離感や対応にちょっぴり悩んでしまうことはありませんか。今回は、筆者が友人とファミレスに行った際、見ず知らずのママさんとの間に起きた衝撃の出来事をみなさんとご共有します。

「うちの子が欲しがるからデザートは頼まないでください！」の一言にビックリ

先日、私は友人とファミレスで食事をしました。私たちは久しぶりの再会で楽しみにしていたほか、季節限定のパフェを食べるのも一週間以上にわたってワクワクしていました。

食事も半分以上終えた頃、私たちの席の隣に幼稚園くらいの子どもを二人連れたママさんとお連れの女性のグループが座りました。

私たちは「デザートどうする？」と言いながら、デザートメニューを見ていました。すると、隣のママさんが私たちの席に向かって「デザートを隣で食べられると、うちの子も欲しがるんです。うちはこれからなので、ちょっと困ります」と声をかけてきたのです。

私たちはどうしたらよいか分からず、とりあえず軽く会釈し、二人で顔を見合わせました。お互いに好きなものを楽しむ権利もあるため、少し申し訳なさを感じつつも予定通りそれぞれ好きなデザートをオーダー。

私たちがパフェを食べ始めると、隣のお子さんが「私もあれ食べたい」「アイスいいな」などとママさんにうったえ始めました。ママさんの懸念通りになってしまい、私たちの席にも少し気まずい空気が流れます。