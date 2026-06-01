スペイン製造業ＰＭＩ、５月は５１．２に低下



５月スペイン製造業PMIは51.2と前回4月51.7から低下。市場予想は52.0だった。



新規受注が減少。

企業が在庫を積み増すために注文を急いだ時期だったため、当然ながら5月はその反動が一部現れており、製造業者への新規受注は減少した。「調査対象者は、海上ルートの遅延が極めて深刻であり、製品不足が広範囲に及び、投入物（特に原油および石油派生品）の価格が急激に上昇している」



投入価格がさらに大きく上昇。

製品不足が報告されてサプライチェーンの遅延が深刻化していること、そして投入価格がさらに大きく上昇している。「製造業者が支払った投入コストの価格は過去4年間で最大の上昇幅となり、調査の歴史の中でも最も高い部類に入った。過去3ヶ月間に見られたインフレの加速は、1998年初頭にデータ収集が開始されて以来、前例のないものである」

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