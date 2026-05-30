俳優・舘ひろしが３０日、東京・調布駅前広場ステージで一日警察署長任命式＆トークイベントに出席した。

オープンカーに乗って、警視庁マスコットのピーポくん、ピー子ちゃんとともに来場。所属していた石原プロの跡地である調布を凱旋した舘は、警察署長の委嘱状を受け取り「調布警察署長を拝命いたしました。ということは署長以下、全員私の部下ということです。何か態度の悪い警察官がいたら、私にお申し付けください。注意しておきます」と舘節で広場に訪れたファンを笑わせた。

トークイベントではヘルメット未着用の人の重傷率が高いと伝えられると舘は「僕、自転車に乗れないんですよ。すみません」と仰天告白。「映画でバイクに乗ってショットガンをぶっ放しましてまして、私が言える立場ではないんですが…」と謙虚に言いつつ「本当に危ないですから、気をつけてください。ヘルメットをかぶって頂いた方がよろしいです」と訴えた。

６月１９日には主演映画「免許返納！？」の公開が控え、イベントが本格化するという舘。自身の免許返納については「免許返納という映画に出てますが、私はまだ大丈夫と思ってますが、自分がコントロールできないことがあったら、もうそろそろ返納しようかなと思っております」と現段階では返納の意思はなし。自宅からゴルフ場までの近隣の距離は運転していると明かしていた。