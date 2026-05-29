Amazonでは6月2日（火）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

アサヒ飲料は、「ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 24本セット」を17％オフの1,899円（税込）で販売しています。

ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] [Amazon限定ブランド] [アサヒ飲料] [MS＋B] ウィルキンソン \1,899 （2026/05/28 16:54時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

重い買い出しから解放！ 1本約79円の高コスパで強炭酸を常備

↑アサヒ飲料の「ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 24本セット」。

ウィルキンソン タンサン は、100年を超える伝統と信頼を持つ、キレの良いすっきりとした味わいが特徴の本格炭酸水。

磨き抜かれた水と強めの炭酸から生まれる爽快な味わいで、そのまま飲むのはもちろん、ハイボールなどの割り材としてもおいしく楽しめるとうたいます。

本製品は500mlのペットボトルが24本入った大容量のセットで、自宅まで届けてもらえるのは大きなメリット。さらに、1本あたり約79円という優れたコストパフォーマンスを実現しているため、毎日の消費量が多い方にもぴったりです。

刺激強めの中味はそのままに、ペットボトルのラベルをなくした「ラベルレス」仕様であることも本製品の大きな魅力です。飲み終わったあとにラベルを剥がすという日々のちょっとした面倒な作業から解放され、ゴミの分別も簡単に行えます。

重い荷物を運ぶ苦労も、ラベルを剥がす手間もまるごと手放せるハイコスパな一品。毎日消費するものだからこそ、お得にまとめ買いできる今のうちに手に入れておくのが断然おすすめです！

ウィルキンソンのラベルレス炭酸水がAmazonでオトク！

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