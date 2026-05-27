【どこでもヤングチャンピオン 2026年6月号】 5月26日発売 価格：550円

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秋田書店は5月26日に、「どこでもヤングチャンピオン」の最終号となる2026年6月号を発売し、同時に休刊の告知を発表した。

「どこでもヤングチャンピオン」は2019年11月に約300ページの雑誌として創刊された。2025年には2000ページを超えるボリュームに成長し、初の女性向け作品の掲載や、「ヤンチャンWeb」立ち上げなど、新たな取り組みにつながる媒体に成長した。

だが、容量過多により一部の電子書店では配信できないという問題にも直面した。連載作品の「ヤンチャンWeb」への初出掲載の移行が進んでいたことから、雑誌は一定の役割を終えたという判断によって休刊が決定された。

掲載作品はすべて「ヤンチャンWeb」で引き続き連載を継続する。

□「どこでもヤングチャンピオン」 休刊のお知らせ

最終号となる2026年6月号の表紙と巻頭カラーは、甲斐心愛さん。巻頭カラーは第2巻が5月27日に発売される「猫又黒兵衛」。「サンタ令嬢は眠れぬ騎士へのプレゼントになりたくない」と「売れ残りの奴隷エルフを拾ったので、娘にすることにした」がセンターカラーで掲載されている。