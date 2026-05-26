ビーズ株式会社は、趣味グッズブランド「BIBILAB（ビビラボ）」の「スリムスーツケース（LBB-800）」に新色ブラックを追加し、5月に発売する。価格はオープン。参考価格は3万400円。

内寸高79.5cmを確保した縦長のスーツケース。一般的なキャリーケースに収納できないカメラ用の三脚や照明機材、剣などのコスプレの小道具、A1サイズのポスターなど、かさばる長尺アイテムを収納できる。幅が36.5cmとスリムで、狭い改札も通りやすい点をアピールしている。

すでにグレーが発売済み。ユーザーからのリクエストに応えて、利用シーンを選ばない新色のブラックが追加された。

ブラック限定のアップデートとして、4輪すべてにキャスターストッパーを装備。電車内や坂道などでスーツケースが勝手に滑り出すのを防ぐことができる。

フロントオープン構造を採用し、本体を開かずにA4サイズのノートPCやタブレット、小物を出し入れ可能。

本体上部にはスマートフォンなどの充電に使えるUSBポート（Type-AおよびType-C）を備え、背面側にはドリンクホルダーや荷物掛け用フックも装備する。

外寸：36.5×25×87cm 内寸：34×24×79.5cm 容量：約61L（5～7泊相当） 付属品：ショルダーベルトなど