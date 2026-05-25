「また絶対会いましょう、約束！」SEVENTEEN、東京ドームでのファンミーティングツアーでCARATに再会を誓う

SEVENTEENが⽇本でおよそ1年ぶりにファンミーティングを開催。「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」と題して、東京ドームで5⽉13・14⽇の2⽇間にわたって⾏われた。今回は、5⽉14⽇の公演の内容をレポート！ 現在メンバー4名が⼊隊中で、残る9名での公演だったが、今回のファンミーティングのタイトルを「YAKUSOKU」と掲げているとおり、メンバーもCARATも先の再会を約束するようなイベントとなった。

思い出深いチームリングと、円陣からスタート！

ファンミーティングがスタートすると、まずスクリーンに映し出されたのは、これまでSEVENTEENが作ってきた6つのチームリング。デビュー直後に事務所の代表から贈られたものから、デビュー10周年を記念して作られたものまで、メンバー全員がこれまで⽋かさず⼩指に⾝につけていたものだ。

そしてCARATへの感謝のメッセージが映し出されると、会場中央に作られた円形のセンターステージにメンバーが登場。チームリングをつけた⼿を差し出し、メンバーで円陣を組んだ後、「SEVENTEEN＆CARAT、永遠に⼀緒に⾏こう！ 約束！」と叫んで「今 -明⽇ 世界が終わっても-」がスタート。

ブルーカットシャツにグレーのパンツ、ネイビーとシルバーのネクタイに胸元には名札をつけ、制服のような⾐装で統⼀したメンバーたちはそのまま花道を歩き、後⽅ステージから左右に延びる花道を⾏き、歌いながら東京ドーム後⽅の観客に挨拶した。

さわやかロックチューン「Run to You -Japanese ver.-」ではメインステージまでゆっくり歩いていき、今度は会場前⽅の観客の元へ。SEUNGKWANの「CARAT、叫べ！」の声でドームが揺れるほどの歓声が起きると、最後はDINOの「⼤好きだよ」で⼤歓喜し、その様⼦にJOSHUAもニッコリしていた。

「この曲は⼀緒に歌ってくれますか？」というMINGYUの⾔葉ではじまった「Snap Shoot -Japanese ver.-」ではCARATの⼤合唱にはじまり、DINOのダンスに合わせて最後は全員がステージに寝そべり指ハートで締めくくり、ファンミーティング序盤から盛り上がりは最⾼潮に。

ちなみに今回のステージはメインステージ、センターステージ、後⽅ステージがタテ⼀直線で結ばれ、センターステージから左右に延びた先にサイドステージ、計5つのステージをすべて花道でつないだファンミーティング仕様。それぞれのステージでパフォーマンスやゲームが⾏われ、どの席からもメンバーを近くで観ることができるようになっている。

MCでは、SEUNGKWANが「ビタミンブー！」と⾔うとCARATが「パワーアップ！」と応えるコール＆レスポンスや、THE 8の「ガンバディエイト」、JUNの猫ポーズからの「にゃ〜ん」、JOSHUAが「イット」と⾔ってCARATが「シナモン」と叫ぶ恒例の挨拶が続く。

そんな中、DKは「CARATちゃん、今⽇は⾔いたいことがあります。実はずっと前からCARATちゃんのことが好きだったんだ」と真剣モードで告⽩。「僕と、つきあってくれる？」という⾔葉にCARATは⼤興奮だったが、メンバーはなんとも⾔えない表情に。DKの⾔葉を受けてMINGYUも「明⽇の朝8時、僕と⼀緒に学校に⾏く？ あなたの家の前で待ってるよ」と⾔ってCARATを喜ばせた。

「YAKUSOKU RADIO」のコーナーでは古家正亨さんがラジオDJとして登場。ここからはあらかじめCARATから集めたアンケートの結果をメンバーが当てるゲームが展開された。

まず第1問は、「SEVENTEENと⼀緒に踊りたい曲は？」の1位を当てるというもの。いろんな曲名が挙がる中、1位は「VERY NICE」という結果にメンバーは「予想通りの結果」と満⾜そう。DINOは「『VERY NICE』は跳びはねるのにリズムがいい」と実際に跳びはねて⾒せた。

「もしタイムカプセルに1曲だけSEVENTEENの曲を⼊れるとしたら？」の1位は「今 -明⽇ 世界が終わっても-」。この結果に「僕たちもステージをしていて時々泣きそうになります」とMINGYUが⾔うと、VERNONも「『今 -明⽇ 世界が終わっても-』で公演をスタートさせるのはとても楽しいし、幸せな気持ちになります」と納得していた。

℗&© PLEDIS Entertainment

恒例のゲームコーナーでは、⽩熱の勝負を展開

⽩とネイビーのマリンルックに着替えた後は、「YAKUSOKU ハチャメチャ GAMEバトル︕」と題したSEVENTEENのファンミーティング恒例ゲームコーナーへ。

去年のファンミーティングでメンバーが実際に戦ったゲームをもう⼀度⾒たいというCARATたちの要望に応えて設けられたコーナーで、しかも前⽇のゲームとは異なる内容を⽤意。ここからは9⼈のメンバーが3⼈ずつに分かれて対決することになる。チーム分けは〈TEAM RED〉がS.COUPS、THE 8、DINO、〈TEAM BLUE〉はJOSHUA、MINGYU、DK、〈TEAM WHITE〉はJUN、VERNON、SEUNGKWANとなった。

1つ⽬のゲームは「帰ってきた！ きりたんぽ鍋バトル！」。サイドステージに作られた巨⼤なきりたんぽ鍋のような平均台がバトルの舞台となる。きりたんぽ型の棒を持って鍋の外側に⽴つチームと、いろんな具材の形のアイテムを持って鍋の中に⽴つチームに分かれ、おたがいにきりたんぽと具材を使って押し合い、30秒の制限時間の間に最後まで残っていた⼈数が多いチームが勝ちというもの。

今回は超巨⼤なきりたんぽも登場し、メンバーも⼤興奮。きりたんぽを振るチームが圧倒的に有利な中、鍋の中に⽴たずに寝そべる戦法に出た〈TEAM WHITE〉は⼤中⼩のきりたんぽに上から突かれながらも30秒を耐えきり、1位を獲得した。

続いて⾏われた「ドーム de リアルボウリング！」は、花道に実際に作られたボウリングレーンで1⼈1回ずつボールを投げるというゲーム。〈TEAM WHITE〉は1投⽬のSEUNGKWANがストライクを叩き出し、結果的に17点をゲット。〈TEAM BLUE〉は練習ではストライクを出したというMINGYUがまさかのガター。続くJOSHUAもガター、最後のDKは投げる前にボウリングを丁寧に磨き10年のキャリアを誇ったが、3連続ガターという結果に沈んだ。

〈TEAM RED〉はDINOがガター。THE 8は両⼿投げを試みるも、こちらもガター。S.COUPSはギリギリまで残ったものの最後の最後でガターとなり、0点。その後もガターが続く中、3戦⽬でスペアを叩き出しさらに点数を追加した〈TEAM WHITE〉の圧勝となった。

「へいお待ち！ 絶品ラーメン作り対決！」は各チーム2⼈がラーメンを作り、残り1⼈が審査員となって⼀番おいしいラーメンを選ぶというもの。審査員は、〈TEAM RED〉がS.COUPS、〈TEAM BLUE〉はMINGYU、〈TEAM WHITE〉はJUNが担当することに。麺は細麺、平打ち麺、ちぢれ麺の3種類、スープはしょうゆ、みそ、とんこつ、塩の4種類から選び、2分の間に麺を茹で、具材をトッピングしてラーメンを作る。堂々と具材のからあげをつまみ⾷いするTHE 8、制限時間が過ぎてもまだ麺を茹でるSEUNGKWANなど、⾃由すぎるラーメン作りが終了。

調理の様⼦を⾒ていた古家さんからは「メンバーに湯切りの概念がない」と⼼配されていた。審査員たちも「麺がちゃんと茹でられてない」「しょっぱすぎる」「こんなラーメン⾒たことない」と、はてな顔。しかし3⼈が選んだ「⼀番おいしいラーメン」は⾒事に全員バラバラで、全チーム勝利という結果になった。

「ミニカーバトル！」はメンバーが乗ったミニカーでカーリングを⾏うゲーム。センターステージに作られた得点表の的をめがけて、3⽅向の花道からミニカーに乗ってカーリングのように移動していき、最終的に残った的に書かれた点数を得点できる。レースは2回、全メンバーの合計点数を競い合う。

1回戦のトップバッター・DINOは途中でウィリーしてスピードを落とし、的の中央近くへ着地。しかし次のMINGYUに押し出され、0点エリアへ。SEUNGKWANは重⼼を後ろに倒し必死に的に残ったものの、同じチームのVERNONに押し出されて0点に。S.COUPSは⾒事なコントロールで100点に位置し、次のJOSHUAが追い出しを⽬論むものの、かろうじて残ってみせた。

2回戦はルールが変わって各チーム1⼈ずつ、3⼈同時に的に向かって⾏くことに。JOSHUAは連続100点で⽌まったものの押し出されてしまい、逆に⾏く先が塞がれていた〈TEAM RED〉はS.COUPSがパワーで得点エリアに仲間を押し⼊れ、〈TEAM BLUE〉と同率1位を獲得した。

しかし、全ゲームの最終結果は前半のゲームで点数を伸ばした〈TEAM WHITE〉が優勝という結果に。賞品の駄菓⼦セットを⼿に、勝利の喜びを噛み締めた。

最後のゲームは個⼈戦。「初⼼にかえれ！ 叩いてかぶってジャンケンポン！」はじゃんけんで勝ったほうがピコピコハンマーで相⼿を叩き、負けたほうはヘルメットで防ぐというもの。前⽇の優勝者THE 8は、前⽇にTHE 8に負けたSEUNGKWANにピコピコ叩かれ、1回戦⽬から波乱の予感。しかも2回戦、決勝戦と回を重ねるごとにハンマーもヘルメットも巨⼤になり、難易度もアップ。

決勝戦ではヘルメットに隠れようとするVERNONを⼨前でとらえたMINGYUが優勝。MINGYUは「信じられない！」と喜びを爆発させた。ちなみにこのゲームの優勝者は「たたかぶキング」と称され、4公演あるファンミーティングでキングを4⼈選出、最後にはその4⼈で戦って勝利した⼈に「最強たたかぶキング」として超豪華な賞品が贈られるという。

素敵な再会を誓って。しばしの別れ…

ここからはスペシャル⽣ライブへ。「BEAUTIFUL」では、サビの前に「CARATちゃんは〜」と⾔ってその後の「BEAUTIFUL」という歌詞に繋げるHOSHI定番の合いの⼿をこの⽇はDKとS.COUPSが担当し、続く「Thinkin' about you」では後⽅ステージから花道をゆっくり歩いてCARATと⼀緒にハートを作ったり、⼿を振ったりと東京ドームを埋めたCARATたちの近くでライブを楽しんだ。

℗&© PLEDIS Entertainment

ジーンズにTシャツというカジュアルな⾐装に着替えた後は、「CARATのみなさんが喜んでくれる曲を準備しました」とSEUNGKWANが語ったとおり、SEVENTEENヒットソングメドレーともいうべきステージに。

突然超スローテンポになる仕掛けが楽しい「Oh My! -Japanese ver. -」にはじまり、「Pretty U」ではセンターステージと左右に散らばりSEVENTEENらしい爽やかなパフォーマンスを⾒せる。⽇本のCARATには意味深い「Happy Ending」、野球場でもある東京ドームに似合う「HOME;RUN -Japanese ver. -」は会場の照明とレーザーが⾶び交い、「クンチパッチ」の合⾔葉ではじまった「God of Music」はCARATも⼀体となって⼤合唱。重低⾳ベースが鳴り響く特徴的なイントロからはじまった⽇本デビュー曲「CALL CALL CALL!」は花道を駆けながらCARATたちを煽るメンバーに呼応してペンライトの光がまるで海のさざなみのように激しく揺れ動き、この⽇⼀番の盛り上がりを⾒せた。

アンコールでは「Love Letter -Japanese ver. -」と「Sara Sara」を歌いながら花道をゆっくり歩きドームを1周。センターステージに戻ると、今度はスタンドマイクでNetflixで配信中のアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のエンディング主題歌「Tiny Light」を熱唱。疾⾛感あふれるメロディに乗って会場のペンライトが激しく揺れる中、カラフルな花⽕がステージを彩った。

「本当に楽しかった」とDKが笑顔を⾒せると、VERNONも「本当にいい曲だよね」と満⾜げにうなずく。そしてファンミーティングも終わりに近づき、この⽇の感想を⾔っていくことに。

JUNは「以前、映画館でラーメンを⾷べられるという話をしたと思うんですが、ファンミーティングでステージの上で、みなさんの前でラーメンを⾷べたのが印象深い出来事でした。いつかSEVENTEENとCARATのみなさんでフェスみたいに何か⾷べながらできたらいいですよね」と未来に思いを馳せた。

VERNONは⽇本語で「今⽇も⼀緒にいてくれてありがとうございます。CARATのみなさんのおかげで、楽しい時間でした。会いたくなると思います。元気でいてください、約束」と真剣な表情で気持ちを伝え、最後は「愛してます！」と会場に向けてハートを⾶ばした。

S.COUPSはCARATのおかげで東京ドームという⼤きな会場でファンミーティングができることに感謝を述べつつ、「しばらくはグループで東京に来ることはないと思いますが、悲しまずに幸せな気持ちでメンバーを待っていてくれたらうれしいです。僕は会いたくなったらいつでもいろんなことを準備して来られるようにしたいと思います。これからメンバーたちのユニット活動、ソロ活動もたくさん応援して、愛してください」と統括リーダーらしく挨拶。最後には⽇本語で「⼤好き」と笑顔を⾒せた。

JUN ℗&© PLEDIS Entertainment

VERNON ℗&© PLEDIS Entertainment

S.COUPS ℗&© PLEDIS Entertainment

DKも東京ドームでファンミーティングができることを光栄に思うと語り、「しばらく東京に来ることはないと思いますが、だからこそ昨⽇と今⽇を⼤切に、楽しく過ごそうと思えました」とにっこり。さらに、「今回のファンミーティングのタイトル『YAKUSOKU』の意味は、メンバーが帰ってきて、笑顔でお会いできることを約束します。⽇産（スタジアム）でやったら、その時には来てくれますよね。ここにいるみなさんは全員来なくちゃダメですよ。約束！」と⼩指を差し出した。最後は⽇本語で「CARATのみなさん、また会える⽇まで元気に過ごしてほしいです。これからも僕たちはずっとSEVENTEENとCARATだよ。愛してます」と挨拶。最後は「ドアへ〜！」（DKの韓国名ドギョムと、韓国語で「好きだよ」を意味する「チョアへ」を合わせた造語）で締めくくった。

SEUNGKWANは「S.COUPSさんの⾔葉どおり、少し時間はかかるかもしれないけど、また帰ってきた時にはもっとかっこよくなって戻ってきたいと思います。その間、CARATのみなさんに喜んでもらえそうなことをグループやユニット、ソロ活動でお⾒せしていくので、愛する気持ちが変わらずみなさんに待っていただけたらうれしいです。僕も今⽇、CARATのみなさんのおかげで愛をたっぷり充電しました」と声を少し震わせながらコメント。最後には「ありがとうございます、愛してます！」と⽇本語で挨拶した。

THE 8はCARATの声を聞こうとイヤモニを外して、「2⽇間こうして東京ドームを⼀杯に埋めてくださってありがとうございます。CARATのみなさんのおかげでこんなに⼤きな会場で公演ができているし、本当に幸せです」と喜びを噛み締めた。「この先、僕とVERNONのユニットが残っているので、たくさん応援してくださいね。新しい形でみなさんにお会いすると思うので、たくさん期待してくれたらうれしいです」と⾔って、またお会いしましょうと⼿を振った。

DK ℗&© PLEDIS Entertainment

SEUNGKWAN ℗&© PLEDIS Entertainment

THE 8 ℗&© PLEDIS Entertainment

MINGYUは「ファンミーティングの間中、僕たちを⾒守ってくださっていてうれしかったです。でも僕はコンサートのほうが楽しいなと思いました」ときっぱり。そのコメントに、「平⽇にせっかく東京ドームまでCARATちゃんが来てくれたのに!?」、「このファンミーティングを企画してくれたスタッフのみなさんはどうなるの」とメンバーからは意⾒が⾶び交い、「どうしてこういう時だけ気持ちがひとつになるんだろう」と苦笑い。「こうして今みなさんにお⾒せしたように、ひとつになった気持ちで2年後もまたみなさんにお会いする時まで、⾃⼰管理も準備もしっかりして、もっとかっこいいコンサート、そして楽しいファンミーティングで帰ってきます」とまとめ、会場からはあたたかい拍⼿が贈られた。

JOSHUAはそんなMINGYUの⾔葉を受けて「ファンミーティングとコンサートでは魅⼒が違うんですよね。ファンミーティングではCARATのみなさんの近くに⾏って、ゲームをしながらみなさんと盛り上がって、かっこよくて⾯⽩いステージもたくさんお⾒せして、だから僕はファンミーティングがすごくいいなと思います」とにっこり。「でもMINGYUが⾔ったように、早くみんなが戻ってきてまたコンサートがしたいですね」としっかりフォローも。最後は⽇本語で「みなさん、愛してます」とやわらかい笑顔を⾒せた。

DINOは「僕の前に兄さんたちが『また帰ってくる』と⾔っているけど、東京が恋しくなると思います。みなさんにはいつももらってばかりいるようで、ありがたく感じつつどう恩返ししたらいいか考えてしまうんですけど、これからももっとかっこいい姿をお⾒せしていくので楽しみにしていてください。今⽇みたいにこれからもおたがいを⼤切に想い合い、愛し合って、幸せでいたいと思います」と真摯に語った。そして「愛してます、CARATちゃん。来てくださって本当にありがとうございます」と⽇本語で締めくくった。

MINGYU ℗&© PLEDIS Entertainment

JOSHUA ℗&© PLEDIS Entertainment

DINO ℗&© PLEDIS Entertainment

S.COUPSが「僕はこの曲を歌う前に、この⾔葉をお伝えしたかったです。僕たちの愛に消費期限はありません」と語ってはじまった「消費期限」では、9⼈で歌い上げる声にCARATたちの⼤きな合唱と⾒事なコールが重なり、DKも「本当に声が⼤きいですね」とニコニコ。

そして「最後の曲です」というSEUNGKWANの⾔葉で、この⽇のラストとなる「All My Love -Japanese ver.-」がスタート。メンバーたちはいろんな思いを噛みしめるようにCARATで埋まった東京ドームの客席を眺め、⼿を振り続けた。ハート型に切り取られた⾊とりどりの紙吹雪が舞う中、メンバーが⼿を繋いで深々とお辞儀をしてファンミーティングは無事終了。メンバー全員が⼩指を掲げて、「みなさん、絶対会いましょう。約束！」と再会を誓ってメンバーが去っていった後には、スクリーンにメンバーからのメッセージが映し出されていた。

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SEVENTEEN

セブンティーン 2015年に1st Mini Album『17 CARAT』で韓国デビューした13⼈組グループ。2018年にはJAPAN 1ST MINI ALBUM『WE MAKE YOU』で⽇本デビュー。VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMの3つのユニットから構成され、全員がマルチな才能を⾒せながらも、プロフェッショナルが集うことで⾼い表現⼒と⾳楽性を誇る⾃主制作グループ。