２５日の債券市場で、先物中心限月６月限は上昇。米国とイランの協議進展への期待感を背景に、この日の時間外取引で米原油先物が下落していることが買い手掛かりとなった。



トランプ米大統領は２３日、イランとの和平合意に関する覚書について大部分の交渉がまとまり、ホルムズ海峡が開放されると自身のＳＮＳに投稿。同日には米ニュースサイトのアクシオスが米政府高官の話として「米国とイランが６０日間の停戦延長を含む合意に近づいている」と報じた。これを受けて米原油先物が下落し、国内インフレ圧力の高まりに対する警戒感が和らぐなか債券先物に買いが先行。時間外取引で米長期金利が水準を切り下げたことも支援材料となり、前引け間際には一時１２８円３９銭まで上伸した。なお、きょうは財務省による５年クライメート・トランジション利付国債の入札が行われる。



午前１１時の先物６月限の終値は、前週末比４２銭高の１２８円３６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前週末に比べて０．０５０％低い２．７１０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS