【「退魔師転生 ～過酷なエロゲ世界でキツネ顔の関西弁な性悪男はどないすりゃええですか？～」2巻】 5月29日発売 価格：1,430円

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マイクロマガジン社は、GCノベルズ「退魔師転生 ～過酷なエロゲ世界でキツネ顔の関西弁な性悪男はどないすりゃええですか？～ 二」を5月29日に発売する。価格は1,430円。

本作は小説・小宮地千々氏、イラスト・七原冬雪氏によるライトノベルで、「退魔師」と「あやかし」が死闘を繰り広げる「礼和」に転生した主人公の活躍を描く。2巻では、再び梅田の地下ダンジョンへと赴くが、待ち受けるのは強力なあやかしだけではなく……。

なお、本作は月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」にてコミカライズ連載も行なわれている。

【「退魔師転生 ～過酷なエロゲ世界でキツネ顔の関西弁な性悪男はどないすりゃええですか？～」2巻 あらすじ】

大阪――「退魔師」と「あやかし」が死闘を繰り広げる「礼和」の世にあっても二百万を超える人口を抱える、日本屈指の大都市である。

その地下に大妖が出現したとの報を受けた葛道直志は紫雲すずり、そして協力を申し出た壬生唯月と共に、再び梅田の地下ダンジョンへと赴く。

しかし大妖の張り巡らす結界の中で直志たちを待ち受けるのは強力なあやかしだけではなく……？

鬼畜エロゲ世界に転生した男は今回も陰謀（死亡フラグ）を打ち破り、生き延びることができるのか!?

店舗特典情報

■ゲーマーズ

ゲーマーズ限定版・アクリルプレート（有償特典）

SSリーフレット 「義妹になったらやりたいこと」

■メロンブックス

メロンブックス限定版・A3タペストリー（有償特典）

SSリーフレット「葛道家の嫁取り事情」

■駿河屋

ブロマイド

■協力店

SSペーパー「紫雲すずりはライバルを減らしたい」

■BOOK☆WALKER

書き下ろしSS「ジュリエット・ネバーダイ」

■詳細