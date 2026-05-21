【彼氏の女友達がぐいぐい来る（私に）】 5月21日 発売 価格：1,353円

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KADOKAWAは、あめみくろ氏のマンガ「彼氏の女友達がぐいぐい来る（私に）」を5月21日に発売する。価格は1,353円。

本作は、あめみくろ氏が「彼氏の女友達にいたら嫌な女」をテーマに、執着心あふれる可愛らしい女の子と、自己肯定感の低いアラサー女性のままならぬ関係を描いた意欲作。

浮気、モラハラ、無職、将来への不安などアラサー女性が直面するリアリティのある苦悩を繊細に描写しており、欲しいものは手に入れないと気が済まない、時に狂気すら感じさせる執着を見せるヒロイン白石紗優と、彼女に振り回されながらも救われていく高梨真央の姿を描いている。

購入者特典

【アニメイト】

描き下ろしイラストカード

【メロンブックス・フロマージュブックス】

描き下ろしイラストカード

【まんが王】

描き下ろしイラストカード

【コミックシーモア】

1Pイラスト

【Renta!】

1Pイラスト

【あらすじ】

理解のない彼氏に依存し、自分を失っていた高梨真央（たかはし まお）。彼女の前に現れた「彼氏の女友達」は、かつて自分が救った教え子・白石沙優（しらいし さゆ）だった。

「ずっと、再会できる日を待っていました」

数年越しの執着を爆発させ、弱った真央の心の隙間に潜り込む白石さん。大胆さや独占欲に翻弄されながらも、真っ直ぐな愛に触れ、真央は誰の所有物でもない「自分」を取り戻していく。

可愛すぎるたぬき顔女×彼氏持ち元教師のドキドキ百合ラブコメディ！