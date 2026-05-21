「プレミアムメロンパンケーキ」（税込 2431円）

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　「Eggs ’n Things」は、5月22日（金）〜 6月24日（水）の期間限定で、旬のメロンを味わい尽くす新メニュー「プレミアムメロンパンケーキ」を、全国の店舗で発売する。

【写真】今年はスカッシュが登場！　爽やかなドリンクメニューも

■新作ドリンクも登場

　今回期間限定で発売される「プレミアムメロンパンケーキ」は、たっぷりの生クリームと旬のメロンが彩る至福のパンケーキ。

　芳醇なメロンの香りを閉じ込めたなめらかなクリームと濃厚なソースがかかったパンケーキは、新鮮なメロンとバニラアイスも添えられており、爽やかな味わいが堪能できる。

　また、昨年好評だった「濃厚メロンシェイク」と「メロネード」が展開されるほか、今年は濃密なメロンの甘みに炭酸が弾ける「メロネードスカッシュ」も用意される。

　さらに、スパイス香るタコミートにアボカドとコクのあるチェダーチーズを加えた「タコミートとアボカドのエグスンベネディクト」が登場し、初夏にぴったりの魅力的なメニューがそろう。