Eggs ’n Things「プレミアムメロンパンケーキ」登場！ 新作スカッシュや濃厚シェイクも展開
「Eggs ’n Things」は、5月22日（金）〜 6月24日（水）の期間限定で、旬のメロンを味わい尽くす新メニュー「プレミアムメロンパンケーキ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】今年はスカッシュが登場！ 爽やかなドリンクメニューも
■新作ドリンクも登場
今回期間限定で発売される「プレミアムメロンパンケーキ」は、たっぷりの生クリームと旬のメロンが彩る至福のパンケーキ。
芳醇なメロンの香りを閉じ込めたなめらかなクリームと濃厚なソースがかかったパンケーキは、新鮮なメロンとバニラアイスも添えられており、爽やかな味わいが堪能できる。
また、昨年好評だった「濃厚メロンシェイク」と「メロネード」が展開されるほか、今年は濃密なメロンの甘みに炭酸が弾ける「メロネードスカッシュ」も用意される。
さらに、スパイス香るタコミートにアボカドとコクのあるチェダーチーズを加えた「タコミートとアボカドのエグスンベネディクト」が登場し、初夏にぴったりの魅力的なメニューがそろう。
【写真】今年はスカッシュが登場！ 爽やかなドリンクメニューも
■新作ドリンクも登場
今回期間限定で発売される「プレミアムメロンパンケーキ」は、たっぷりの生クリームと旬のメロンが彩る至福のパンケーキ。
芳醇なメロンの香りを閉じ込めたなめらかなクリームと濃厚なソースがかかったパンケーキは、新鮮なメロンとバニラアイスも添えられており、爽やかな味わいが堪能できる。
また、昨年好評だった「濃厚メロンシェイク」と「メロネード」が展開されるほか、今年は濃密なメロンの甘みに炭酸が弾ける「メロネードスカッシュ」も用意される。
さらに、スパイス香るタコミートにアボカドとコクのあるチェダーチーズを加えた「タコミートとアボカドのエグスンベネディクト」が登場し、初夏にぴったりの魅力的なメニューがそろう。