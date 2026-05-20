¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤ÈCASETiFY¤¬¥³¥é¥Ü¡ªÄ¶¾ï¸½¾Ý¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤ä¥Æ¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬È¯Çä¡ª
¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó x CASETiFY¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCASETiFY ¡Ê¥±ー¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò5·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¿ー¥Ü¥Ð¥Ð¥¢¡×¤ä¥ª¥«¥ë¥ó¤Î¡Ö¶â¤Î¶Ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ー¥â¥Áー¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤ä¥Æ¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ß¥Ë¡×¤«¤é¡Ö¥á¥¬¡×¤Þ¤ÇÁª¤Ù¤ë3¼ïÎà¤Î¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤ò1ÅÀ°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢CASETiFY¸ÂÄê¤Î¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó ¥Á¥§¥¤¥¹¥«ー¥É¡×1Ëç¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢5·î29Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖHong Kong Comic Con¡Ê¹á¹Á¥³¥ß¥³¥ó¡Ë¡×¤ËËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÅ¸¤¬·èÄê¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡ÖCHASE CARD by CASETiFY¡×¤ÎÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤ÎË×Æþ·¿Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÚDAN DA DAN Gold Bars Shake Shake Case¡Û
¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§iPhone 17 Pro / Pro Max¡ÚDAN DA DAN Turbo Granny Omamori Charm (Blind Pack)¡Û
¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È Á´5¼ïÎà¡Ê·ò¹¯±¿ / ±ï·ë±¿ / °ÂÁ´µ§´ê±¿ / ³«±¿ / ¶â±¿¡Ë¡ÚDAN DA DAN Turbo Granny Daruma¡Û
¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È Á´3¼ïÎà¡ÚDAN DA DAN Madly CHAOTICS - BELOVED STRANGE CHARACTERS¡Û
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£20¼ï¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥±ー¥¹¤Ç¡¢ºÇÂç10¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½Å¤ÍÅ½¤ê²ÄÇ½¡ÚDAN DA DAN ¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¡Û
MagSafeÂÐ±þ¡ÚDAN DA DAN Okarun Golden Ball Snappy™ Grip Stand¡Û
MagSafeÂÐ±þ¡ÚDAN DA DAN Turbo Granny Medley Pattern Ring Holder¡Û
MagSafeÂÐ±þ