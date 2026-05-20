【「ピッコマくじ」5月後半ラインナップ】 5月20日 公開 価格：1回770円

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カカオピッコマは、ハズレなしのオンラインくじサービス「ピッコマくじ」5月後半の新作ラインナップを公開した。「実は私が本物だった」を5月20日より、「公女様は未来を見通す」を5月27日より、それぞれ発売する。

「実は私が本物だった」くじでは、A～C賞でキイラ・エレズ・ジョゼフのデフォルメフィギュアが当たるほか、アクリルスタンドやキーホルダーもラインナップされる。また、「ラストくじ賞」には、キイラと神獣エリが限定セットで登場する。

※実際の商品と異なる場合があります。

□「実は私が本物だった ピッコマくじ」のページ

「公女様は未来を見通す」くじでは、A賞にカミーラのフィギュア、B賞にミラープレート、C賞に「神獣フェイスマスコット」がラインナップ。「ラストくじ賞」には「カミーラフィギュア～ラストくじver.～」が登場する。

□「実は私が本物だった」作品ページ （C）Yuun, March / Yeondam / Kakao Ent All rights reserved.

□「公女様は未来を見通す」作品ページ （C）SUPERCOMIX STUDIO、Saidin / SUPERCOMIX STUDIO Corp.