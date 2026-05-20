【「手塚治虫ワールド・ゴールドコレクション」第1弾】 予約受付期間：5月20日から6月22日 価格 「鉄腕アトム」ゴールドミニフィギュア(18金) ：121,000円 「ブッダ」ゴールドミニフィギュア(18金)：220,000円 「ヒョウタンツギ」ゴールドミニフィギュア(18金) ：165,000円

「鉄腕アトム」ゴールドミニフィギュア(18金) 価格：121,000円

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ユートレジャーは、手塚プロダクションとコラボレーションした「手塚治虫ワールド・ゴールドコレクション」第1弾の予約受付を開始した。期間は5月20日から6月22日まで。

今回予約受付が開始されたのは、2026年に迎える手塚治虫氏の漫画家デビュー80周年という節目の年に合わせて制作した18金を使用したミニフィギュア3種。「鉄腕アトム」「ブッダ」に加え、世界初※となる「ヒョウタンツギ」がラインナップされている。

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示が実施される。

□ユートレジャー「手塚治虫ワールド」のページ

「ブッダ」ゴールドミニフィギュア(18金) 価格：220,000円

「ヒョウタンツギ」ゴールドミニフィギュア(18金) 価格：165,000円

※同社調べ