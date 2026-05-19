アンミカ、来日したグローグーを爆笑させる 山里亮太も驚き「すげーな」
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で主演を務めるペドロ・パスカルと監督のジョン・ファヴロー、グローグーが来日し、5月19日（火）に情報番組『DayDay．』（日本テレビ系／月曜から金曜9時）に出演。火曜メンバーのアンミカが、グローグーを爆笑させることに成功していたと、MCの南海キャンディーズ、山里亮太がXで明かした。
【写真】信じられない光景！ 『マンダロリアン』チームが『DayDay．』のスタジオにいる様子
■笑いは銀河を越えて
日本のテレビで唯一『DayDay．』に出演し、映画にまつわるトークや、たたいてかぶってジャンケンポンを行い、番組を盛り上げたペドロ、ファヴロー、グローグーの三人。グローグーは登場するやいなや、かわいすぎるおじぎを披露し、出演者たちの心を一気にわしづかみにしていた。
また、手を振る出演者たちに、グローグーが手を振り返すという愛らしい場面があり、その中でアンミカがフォースの力で浮かされるような仕草をしたそう。
山里はXで「グローグーがアンミカさんに手を振った時、アンミカさんが『浮いてまう！』と浮くジェスチャーをしたらグローグー肩揺らして爆笑してた。アンミカさんすげーな…と思った朝」と投稿しており、国境どころか銀河も越えて笑わせるアンミカの姿に感心した様子だった。
そのほか番組内では、ジョージ・ルーカスが『用心棒』や『隠し砦の三悪人』など黒澤明作品から影響を受けて『スター・ウォーズ』を制作したことに触れ、ペドロは『マンダロリアン』のシーズン1の撮影が始まる前に、ファヴローから黒澤作品を見るように言われたと裏話を披露。また『マンダロリアン』は『子連れ狼』からも影響を受けているとファブロ−は説明し、出演者を驚かせた。
引用：「山里 亮太」X（@YAMA414）、「DayDay.【日テレ公式】」X（@ntv_DayDay）
【写真】信じられない光景！ 『マンダロリアン』チームが『DayDay．』のスタジオにいる様子
■笑いは銀河を越えて
また、手を振る出演者たちに、グローグーが手を振り返すという愛らしい場面があり、その中でアンミカがフォースの力で浮かされるような仕草をしたそう。
山里はXで「グローグーがアンミカさんに手を振った時、アンミカさんが『浮いてまう！』と浮くジェスチャーをしたらグローグー肩揺らして爆笑してた。アンミカさんすげーな…と思った朝」と投稿しており、国境どころか銀河も越えて笑わせるアンミカの姿に感心した様子だった。
そのほか番組内では、ジョージ・ルーカスが『用心棒』や『隠し砦の三悪人』など黒澤明作品から影響を受けて『スター・ウォーズ』を制作したことに触れ、ペドロは『マンダロリアン』のシーズン1の撮影が始まる前に、ファヴローから黒澤作品を見るように言われたと裏話を披露。また『マンダロリアン』は『子連れ狼』からも影響を受けているとファブロ−は説明し、出演者を驚かせた。
引用：「山里 亮太」X（@YAMA414）、「DayDay.【日テレ公式】」X（@ntv_DayDay）