●きょう18日(月)の山口県は 暑さの記録続々

●今週は次第に天気がぐずつきやすくなる

●異例の暑さは一段落となる一方で 前倒しで雨の季節到来か!?

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連日、真夏を彷彿させる強烈な日差しが照り付けています。ゴールデンウィーク終盤からおおむね晴れの天気が続くことで、連日の強い日ざしがどんどん地面を暖め、山口市内では、先週木曜日からきょう18日(月)まで5日連続の真夏日に。これが5月の真夏日連続日数の最長記録となった状況です。





また、きょう18日(月)は萩では最高気温が33度まで上がり、5月の観測史上最高の記録更新。豊田や下松も5月の史上最高となるなど、5月として異例の暑さの記録が続々と生まれる一日でした。





この暑さ続きの流れは、この先は少し変化が出てきます。今週はこのあと、晴天を持たし続けた高気圧は次第に姿を消していき、前線や低気圧が西日本付近に進んできやすくなる見込みです。だんだん天気がぐずつきやすくなり、そのぶん季節大幅先取りの暑さは落ち着くことになっていきます。

ただ、今度はスカッと晴れる日が一気に減ってしまい、ぐずつく天気が増える、となると、夏の暑さが季節前のめりでやって来たように、梅雨…雨の季節も、この先、例年より前倒しとなるかもしれません。



もう梅雨入りとなるのか…まだ梅雨のはしりなのかもしれないのですが、早くも雨の季節への意識も高めておきたい日々にはなっていきそうです。



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あす19日(火)日中にかけては、引き続きよく晴れそうです。

朝の気温は今朝より高め。日中の気温は、きょう18日(月)よりやや低めにとどまるものの、広瀬は30度に届く真夏日、そのほか30度目前まで上がる所は多く、熱中症のリスクが高まる、汗ばむ暑さは続くでしょう。

夜は雲が目立つ空となってきそうです。





あす19日(火)も紫外線は強烈です。

暑さ対策と併せて、日焼け対策も入念に行いましょう。





あさって20日(水)は雨が降ったり止んだりに。木曜日にかけては少々強く降るタイミングもあるでしょう。

金曜日はいったん天気は持ち直しますが、土曜日の午後から日曜日は再びスッキリしない空模様となりそうです。

度々天気がぐずつくことで、季節大幅先取りの暑さは少し落ち着きますが、空気に湿気が増え、ジメジメ、ムシムシとした体感となっていき、長雨の季節の雰囲気へと変わっていくでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

