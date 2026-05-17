おしゃれのつもりが“おば見え”。2026春夏、時代遅れに見えやすい「サイドの髪」の作り方
ヘアスタイル自体は変えていないのに、なぜか今っぽく見える人がいる。逆に、ちゃんと整えているはずなのに、どこか重たく見えてしまうことも。その差が出やすいポイントが、“サイドの髪”です。
2026年春夏は、前髪よりも、耳横から顔まわりにかけての“空気感”が印象を左右するシーズン。重さをなくすのではなく、“空気が通って見える”ことが、今っぽさにつながります。ポイントは、単に“軽くする”ではなく、計算して“軽く見せる”ことにあります。
“重たいサイド”が顔まわりを古く見せる
顔まわりを隠そうとして、サイドの髪を厚めに残していませんか？一見、小顔に見えそうですが、重さが出すぎると輪郭がぼやけ、全体がどこか野暮ったく見えてしまいます。
2026年春夏は、全体を軽くしすぎるのではなく、“顔まわりだけ空気を通す”バランスが主流。耳前に自然なレイヤーを入れたり、サイドに少しだけ流れを作ることで、顔まわりに軽やかさが生まれます。ここで重要なのは、“スカスカに軽くする”ことではないということ。重さは残しながら、毛流れで抜けを作る絶妙なバランス感が今っぽく見せるポイントになります。
“耳かけした時の見え方”で印象は変わる
2026年春夏は、“耳かけした時のサイド”もかなり重要。耳にかけた瞬間、髪がぺたっと張り付いて見えると、顔横が平面的になり、少し古い印象に寄りやすくなります。特にサイドに動きがない状態だと、顔まわりが詰まって見えやすく、重たい印象が強くなってしまうことも。
今の正解は、“耳かけしても空気が残る”状態。耳前に少しだけ抜けを作ったり、顔まわりに自然な毛流れを残すことで、耳にかけても立体感が生まれます。以前のような“しっかりくびれを作る韓国ヘア”よりも、今はもっとナチュラルな動きが主流です。
“何もしないサイド”は、逆に重く見える
「ナチュラルに見せたいから、あえて巻かない」。そんな考え方も増えていますが、“何もしない”状態のままだと、逆に重たく見えてしまうことがあります。
今っぽく見える人ほど、実は“放置”しているわけではありません。巻かない、巻きすぎない。でも、毛流れだけは自然に整えている――。そんな“やりすぎない整え方”が、2026年春夏の空気感につながっています。
例えば、毛先を大きく巻かなくても、耳前に少し流れを作るだけで顔まわりの印象は軽やかに。また、質感も“ウェットすぎないセミツヤ”が今の正解です。オイルで濡らしすぎるよりも、自然なツヤ感を残すことで、軽やかさと清潔感が両立しやすくなります。
サイドの髪にほんの少し“空気が通って見える”だけで、同じヘアスタイルでも印象は大きく変わります。2026年春夏は、頑張りすぎず、でも整って見える。その絶妙なバランスでヘアスタイルをアップデートしていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事は2026年春夏ヘアトレンドおよび一般的なヘアスタイリング知見を参考に、編集部にて構成しています
🌼なぜかアカ抜けない原因は“シルエット”かも。ショートヘア、大人世代の見直しポイント