女優の奥菜恵が、5月11日、自身のInstagramを更新。船上での釣りショットを公開したのだが、その姿に驚嘆の声があがっている。

《#釣り》というハッシュタグと、魚を釣り上げる絵文字のハッシュタグを投稿し、サングラスにフードをかぶり、釣り船の船首で釣り竿を構えるショットなど3枚の写真を披露した奥菜。日差しや風への対策なのか、鼻と口以外は露出していない “完全防備” といえる姿に、コメント欄にはファンから

《めっちゃかっこいいですね。》

といった称賛の声から

《怪しい》

といったツッコミの声、さらには

《木村拓哉さんかとおもった！》

など、まさかの “そっくり” を指摘する声などが寄せられている。

スポーツ紙記者が言う。

「同じ11日、釣り船を出したキャプテンの方が、Xで《奥菜恵さんが 釣りを始めるそうで 遊びに来てくれました これからたのしみですね》とポストし、奥菜さんの釣り姿の写真をアップしていましたから、釣りは初心者のようです。

それにしても、写真はクールな表情や立ち姿なども含め、たしかに木村拓哉さんによく似ています」

1992年にドラマ『パ☆テ☆オ』（フジテレビ系）でデビューした奥菜。当時13歳だったが、『若葉のころ』『青青の時代』（ともにTBS系）をはじめ、多くのドラマや舞台に出演してきた。

「1996年にはミュージカル『アンネの日記』でゴールデン・アロー賞の演劇新人賞を受賞するなど、女優としての実力も支持され、清純派女優として一躍、人気となりました。

4月12日のInstagramでは、ファッション誌『LEON』のグラビアでのセクシーショットを披露。ファンからは《めちゃくちゃ美しくって見とれちゃいました》などと絶賛が寄せられ、46歳とは思えぬ圧倒的な美貌は、いまも健在です」（芸能プロ関係者）

芸歴は34年となった奥菜。2016年3月には、俳優・木村了と3度めの結婚を発表した。40代となり、活動に深みが増している。

「奥菜さんは2人の子どもの育児と仕事を両立させています。現在は女優業だけでなく、フードバンクと居場所作りをかけ合わせたプロジェクト『まるのWA』を立ち上げました。2025年8月には第1回のイベントを開催しています。

5月12日のInstagramでは《【まるのWA寺小屋、はじめます】》などと投稿し、『まるのWA』の新しい取り組みとして、勉強や進路相談の手伝いを始めることを明らかにしています。

高校や大学、そして受験に詳しいスタッフとともに、小学生から高校生までが気軽に立ち寄れる場所を提供するようです」（同）

美貌とともに、子どもたちの活動をサポートする奥菜の新たな取り組みにも注目が集まりそうだ。