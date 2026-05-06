この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「庭で釣りできる家は玄関出て何分で釣れるかタイム測ってみた。」を公開した。動画では、庭で釣りができる中古物件を購入した投稿者が、玄関を出てから何分で魚を釣り上げることができるかのタイムアタックに挑戦している。

「釣り好きの人間からしたら神物件」と語る投稿者は、玄関を開けてタイム計測をスタート。ダイソーの穴釣り用ミニロッドを手に、庭の横にある水路へと向かう。自前で用意したミミズをエサにし、風が強く水が濁っている悪条件の中で釣りを開始した。一度は巨大魚を逃してしまうハプニングがあったものの、再挑戦の末に強いアタリが訪れる。

激しい格闘を制してタモ網で引き上げたのは、丸々と太った巨大な鯉。玄関を開けてからの記録は「13分49秒16」という驚きの結果となった。その後、60cmのガラス水槽に鯉を移して観察すると、水槽ギリギリの大きさに圧倒される。投稿者は鯉の姿について「頭の形かっこいい」「イノシシみたい」と独自の視点でレビューした。また、この鯉は過去に放流されたり逃げ出したりした飼育型であるとし、自然保護の観点からリリースせず、自宅で飼育する生き物のエサとして活用すると説明している。

ダイソーの短い竿で巨大魚を釣り上げるスリリングな展開と、庭からわずか15分弱で釣りが完結する環境のポテンシャルが証明された。今後、この水路でどのような魚が釣れるのか、次回の挑戦にも期待が高まる。

YouTubeの動画内容

00:28

玄関を出てタイムアタック開始
02:49

庭の水路で釣りスタート
12:07

巨大な鯉がヒットし激しい格闘へ
13:41

タモ網で鯉を捕獲！驚きの記録発表
14:34

釣れた巨大鯉を60cm水槽で観察

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