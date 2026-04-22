adieuが、5th EP『adieu 5』を本日リリースした。

今作は、前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成されている。“adieu is adieu（私は私）”という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した全6曲入りで、限定盤には＜adieu LIVE 2024 mare - 冬のあまやどり -＞を高画質で完全収録している。

また、今作に参加した楽曲提供アーティスト陣よりコメントが到着した。

◆ ◆ ◆

◾️「元気？」柴田聡子 コメント

新作発売、ほんとうにおめでとうございます！新しいadieuの音楽がまた聴けることがうれしいです。

前もこんなことを書いた気がするけれど、やはりそれがこの世の中で一番うれしいことのひとつです。

私の曲も歌ってくれて、いつも大切にしてくださってほんとうにありがとうございます。

素敵な音楽とともに、良い旅になりますように祈っています！

◆ ◆ ◆

◾️「泣いてしまいそう」柳瀬二郎（betcover!!）コメント

adieu5 リリースおめでとうございます！

また参加させていただけるとは！感謝感激です！

フレッシュな気持ちでかいてみました！

◆ ◆ ◆

◾️「ブルーアワー」luvis コメント

人生初めての楽曲提供だったのですが、同世代の音楽家として、今肌で感じていることを等身大で書かせていただきました。

夜明けの歌をずっと書きたいと思っていたのですが、ご縁がありadieuさんの曲を書くとなった時真っ先にこのテーマで書こうと決めました。

様々な感情のあわいの中でadieuは色づいてゆく空を見つめ、ささやかな熱を感じる

そして、空もまた、adieuがこれから何を感じて生きてゆくのかを想像しながら見守るように見つめている

そんなadieuと夜明けの関係を描きました。

夜明け前の静けさとしたたかな熱を併せ持つようなadieuさんの歌声がこの曲に初めて乗った時の感覚は、きっとこの先何度も立ち返ることになるであろうかけがいない感覚です。

改めてadieu5リリースおめでとう御座います。

この作品の一部に携われたこと、心から嬉しく思います。

◆ ◆ ◆

◾️「ナイトバード」比喩根（chilldspot）コメント

adieu5発売おめでとうございます！

今作もご一緒させていただけてとてもとても嬉しいです。

adieuさんは「大切にするべきものを持っていてそれを自らの手で守っている人」

なのかな、と言葉や歌声からそう思いました。

迷いながらも真っ直ぐ星を見つめて、雲を突き抜けていくような感覚。

この素敵な活動が作品が、苦になる事なく健やかに続いていきますように一ファンとして願っております。

改めて発売おめでとうございます！

◆ ◆ ◆

◾️「植物園」澤部渡（スカート）コメント

adieuさん、なんともう5枚目！リリースおめでとうございます！

私は「植物園」という曲を書いたのですが、

寂しいけれど暖かい手触りの曲になりました。

adieuさんの声が乗って寂しさ、暖かさがさらに増幅されてたように感じられて最高に嬉しいです。

私自身も何度も鼻歌のようにメロディを思い浮かべる曲になりました。

EPで通して聴くのもとても楽しみにしています！！

◆ ◆ ◆

◾️「Untitled」Jeremy Quartus（Nulbarich）コメント

この度、adieuさんの楽曲に作詞作曲で参加させていただきました。柔らかく力強く純粋に放たれる声が、

言葉をとてもとても美しく彩っていて、感動しました。

ハミングから生まれたこの曲が、歌唱もアレンジも全てにおいて僕が見えてなかった景色を見せてくれました。

チームadieuには心から感謝です。ありがとうございます。皆様も是非聴いてみてねv

◆ ◆ ◆

◾️EP『adieu 5』

2026年4月22日（水）

CD購入：https://adieu.lnk.to/adieu5_PKG

配信：https://adieu.lnk.to/adieu5_DG 初回生産限定盤 通常盤 ○初回生産限定盤（CD＋BD）

SRCL-13674〜5 9,800円（税込）

・CD：全6曲収録

・BD収録

adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-

adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり- Behind the scenes

「新曲」MUSIC VIDEO Behind the scenes

※初回盤限定特典封入※紙ジャケット仕様 ○通常盤（CD only）

SRCL-13676 3,800円（税込）

・CD：全6曲収録 ▼CD収録楽曲

「元気？」

Words and Music：Satoko Shibata

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle 「泣いてしまいそう」

Words and Music：Jiro Yanase（betcover!!）

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle 「ブルーアワー」

Words and Music：luvis

Arrangement：luvis Additional：Yaffle 「ナイトバード」

Words and Music：Hiyune（chilldspot）

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle 「植物園」

Words and Music：Wataru Sawabe（Skirt）

Arrangement：knoak Cooperation with Yaffle 「Untitled」

Words and Music：JQ（Nulbarich）

Arrangement：Yuka Kawabata（prodz）Cooperation with Yaffle

◾️＜adieu LIVE 2026 bleuir＞ 2026年5月30日（土）神奈川・KT Zepp Yokohama

OPEN 17:30 START 18:30 ▼チケット情報

スタンディング：\8,800（税込）

2F指定席：\9,300（税込）

ドリンク代：\600（別途）