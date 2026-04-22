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「無断欠勤は完全にNG」工場転職のプロが警告する配属ガチャの残酷な現実と生存戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【工場転職】配属ガチャでハズレ引いた時の生存戦略｜知らないと1ヶ月で終了」を公開した。動画では、工場勤務における「配属ガチャ」で希望しない配属先となった場合の対策や生存戦略について、自身の見解を語っている。



ケンシロウ氏はまず、入社前に配属先が決められないことによって生じる「配属ガチャ」について言及。離職の主な原因は「仕事内容」と「人間関係」にあると指摘した。仕事内容については「大体慣れてきます」とする一方で、腱鞘炎などの身体の不調に関しては無理をせず判断するべきだと語る。また、人間関係については正解がないとしつつも、理不尽な人とは「極力関わらないという形で、臨機応変にその人との対応、距離感というのを考えて対応しないといけない」とアドバイスを送った。



続けて、配属ガチャでハズレを引いた際に一番やってはいけない行動として「無断欠勤」を挙げた。「完全にNGです」と強い言葉で警告し、派遣先や他の企業への就業が困難になるリスクを説明。「生きるために給料が必要」であり、信用を失うことで生活が立ち行かなくなる危険性を説いた。



その上で、現状を乗り越えるための「生存戦略」を提示。第一に勤怠を必ず守ること、第二に「いつまでやるか」という期限を明確に決めること、第三に相談役を見つけることを挙げた。それでも耐えられない場合の最終手段としては「戦略的に逃げるしかない」と断言。無謀な逃避ではなく、次のキャリアや人生を見据えた計画的な退職の重要性を訴えかけた。



最後にケンシロウ氏は、自分自身を守るためにも「戦略的に逃げる」という選択肢を提示しつつ、無計画な退職がもたらす悲惨な未来について注意を促した。「これからの人生で生きることにも繋がる」と述べ、どのような状況でも努力を怠らず、次のステップへ向けた計画的な行動を求めて動画を締めくくった。