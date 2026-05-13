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遺族の隣で練習!? 元火葬場職員が「あり得へん」と激怒する非常識な研修の実態…「これが現実」という怒り

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏とパンダ企画氏が自身のYouTubeチャンネルで「最近聞いたあり得ない火葬場の話」を公開した。動画では、火葬場に就職したものの短期間で退職した人物のエピソードを通じ、一部の施設で行われている非常識な新人研修の実態について、強い違和感と怒りを交えて語っている。



下駄氏は最近、現役の火葬場職員や退職したばかりの人物と交流する機会があったという。その際、ある人物が火葬場の仕事を「1、2ヶ月」で見切りをつけて辞めた理由を聞き、衝撃を受けたと語る。動画内では、パンダ企画氏に退職理由を問うクイズ形式で話が進められた。



火葬場では、新人に対してご遺族への案内や作法を教える練習が行われる。通常であれば、そのような研修は「ご遺族さんがいない時に行います」と配慮されるのが一般的だ。しかし、その人物が配属された職場では、パーテーションのすぐ隣で実際のご遺族がお骨上げをしている最中に、大声で案内のセリフを練習させられたという。



周囲の悲痛な状況を無視して大声を強要し、「声が小さいね」「恥ずかしいの？」と指導する先輩職員の姿勢に、退職者はズレを感じたと明かした。この信じがたいエピソードに、下駄氏は「ないないないない」「あり得へん」と激しく拒絶反応を示し、その異常性を強く批判した。



今回のケースは特定の施設における特異な事例であるとしつつも、下駄氏は「正直聞いたことないレベル」と驚きを隠せない様子を見せた。さらに、このような配慮に欠ける指導が常態化している職場環境に対して、他の業務でも同様に気遣いがないのではないかと疑念を呈した。



退職した人物に対しては「その違和感は持ち続けて下さい」と伝え、「辞めて良かったと思います」と即座の決断に理解を示している。最後には、視聴者に向けて気を付けて下さいと語りかけ、一部の施設に潜む常識の欠如に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。