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ホリエモンの一言「FCしないの？」で事業拡大！半年で30店舗を獲得した福恩麻辣湯の急成長に社長も「ビビってます」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「急拡大するフランチャイズの「福恩麻辣湯」/脅威の業績の実態を社長に直撃【フランチャイズ】」を公開した。株式会社アクア取締役でビル清掃FC本部を運営する松原氏が、開始半年で30店舗の加盟を獲得した福恩麻辣湯・塚原社長の緻密な経営戦略に迫った。



対談は、FC（フランチャイズ）募集開始からわずか半年で急激な拡大を見せている実態からスタート。松原氏が想定外だったかと尋ねると、塚原社長は「こんなにいい結果になるとは思っていなかった」と苦笑いを浮かべ、予想以上の反響に「ビビってます」と率直な心境を明かした。 当初はFC展開を考えていなかったというが、大分県の1号店が連日完売となる中、実業家の堀江貴文氏が来店。「食べていただいたら『フランチャイズしないの？』と言われて」と振り返り、その一言が事業拡大の大きなきっかけになったと語った。



話題は、なぜ「地方×麻辣湯」という市場を狙ったのかへ移る。塚原社長は元々学習塾を経営しており、そのマーケティングノウハウを飲食業に応用。「大手と競合しない地方だったら勝てるんじゃないか」と、戦略的な出店方針を明かした。 さらに、飲食業は味が重要視されがちだが、「僕たちがこだわっているのは接客」と断言。リピート率と新規率を毎日計測し、数値が下がればQSC（品質・サービス・清潔さ）を見直すという、データに基づく緻密な運営を徹底しているという。



終盤では、麻辣湯ブームの先を見据えた展望が語られた。塚原社長は、麻辣湯を女性が1人で気軽に入れる「ラーメン的なポジション」と分析。「今日は麻辣湯にしよう、という未来が出てくるんじゃないか」と真剣な表情で語り、ブームを一過性のものに終わらせない決意を見せた。



松原氏も「すげーな」と若き経営者のロジカルな思考に感心しきりの様子で、地方から旋風を巻き起こす飲食ブランドの熱気が伝わる内容となっている。