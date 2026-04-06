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この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2018年4月5日、「将来、iPhoneには『空中ジェスチャー』や『曲面ディスプレイ』が採用される？」という記事を掲載しました。

当時はホームボタンがオミットされたiPhone Xの登場直後、次の革新は“触らない操作”や新しい形状だと期待されていた時代です。

タッチの次は空中ジェスチャー、そんな未来像にワクワクしていた人も多かったのではないでしょうか。

でも8年経った今、iPhoneの画面はいまだにフラット。そして、私たちは、iPhoneの画面を直接「触る」操作を行なっています。

一方、そんな中でも、Galaxy Z Foldシリーズをはじめ、折りたたみのスマートフォンは一定普及している感覚も。また、今年にも折りたたみ式のiPhoneが発売されるのではないかという予測もあります。バナナのような曲面ディスプレイではなくとも、柔軟な画面を持つiPhoneについては、近いうちに実現するのかもしれません。

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今読み返すと、「未来らしさ」と「使いやすさ」は必ずしも一致しない、という点が印象的です。直感的なフィードバックや確実な操作感を持つプリミティブな「タッチ操作」の完成度があまりにも高かったからこそ、それを置き換えるハードルは想像以上に高かったのかもしれません。

とはいえ、空中ジェスチャーのような操作も、SF映画らしいロマンがあるので、個人的には期待したいところです。Vision Proで培った空間コンピューティングの技術をiPhoneに逆輸入……なんてシナリオもあったりしないかな。

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

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そういえば、昔噂になっていましたね。

昨年発売された｢iPhone X｣ではホームボタンがなくなるなど、大きな変化がありました。しかしBloombergの報道によれば、なんと将来のiPhoneでは指を浮かせたままの空中ジェスチャー操作や、曲面ディスプレイの採用があるかもしれないんです。

BloombergでApple（アップル）情報を追い続けているMark Gurman記者によると、具体的なシステムとしてはディスプレイが指までの距離を読み取り、ディスプレイに触れずにさまざまな操作が可能になるというもの。なんとも気になる機能ですが、こちらが実装されるのは早くても2020年となるそうです。

iPhoneにはすでに、押した強さで異なる操作が可能な｢3D Touch｣が実装されていますが、その機能は大いに活用されているとは言い難いのが実際のところ。もしAppleが空中ジェスチャー操作を将来のiPhoneに採用するとすれば、肝心なのはハードウェアよりもそのUI（ユーザーインターフェイス）となりそうです。

そして気になる曲面ディスプレイですが、こちらは本体上部から中央にかけてゆるやかに凹み、また下部で反り返るというバナナのような形状になるんだそう。そんなスマートフォンありえるの!?という声も聞こえてきそうですが、すでにLGは｢G Flex｣という中央が曲がったスマートフォンを投入しています。有機ELディスプレイなどを活用すれば可能ということはないんでしょうね。なお、こちらも登場までは2〜3年は待つ必要があるそうです。

今回の報道はどちらも計画段階のもので、実際に製品が投入されるかどうかはまったくもって不明です。現在スマートフォン業界は｢折りたたみスマートフォン｣の実現に向けて全力疾走していますが、そのバリエーションとしてバナナのように曲がったiPhoneが投入される…のかもしれません。

Source: Bloomberg via 9to5Mac

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★ ロストテクノロジー度：★★★★ 再評価度：★★★