文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、3月28日（土）の放送に、声優の東山奈央がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

3月28日（土）のゲスト・東山奈央は、『神のみぞ知るセカイ』の中川かのん役や『マクロスΔ』のレイナ・プラウラー役、『ゆるキャン△』の志摩リン役など、数々の作品に出演している人気声優。

アーティストとしても活動しており、自身の誕生日である2027年3月11日には日本武道館でのワンマンライブが決定。このライブをもって、音楽活動を休止することを発表している。

放送開始当初から名前を挙げていた東山をゲストに迎えるということで、東山が出演する作品に対する愛を強く語る佐久間。番組恒例のコーナー「直撃！一問一答！」では、東山の人となりや作品への向き合い方、アーティスト活動について深掘りしていく。

収録を終えた東山奈央は、以下のようにコメントしている。

あの『マテムり』に私もお邪魔することができて光栄でした!!

佐久間さんのアニメへの想いのパワーはすごくて、こんなに楽しそうに熱を持ってお話ししてくださることが一声優としてとても嬉しかったです……!!

またラジオやアニメの現場でもお会いできることを心から楽しみにしています！

この度は本当にありがとうございましたっっ！

※東山奈央がゲスト出演する3月28日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260328200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 東山奈央 ※3月28日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net