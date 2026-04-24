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元公安警察が明かす「挑戦」への渇望。年齢を言い訳にしない生き方と、心を救った妻の言葉「あんたが壊れたらどうするの」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「警察官辞めたch」が「【元大阪府警】元公安警察が19年4ヶ月で退職した理由とは」を公開した。 大阪府警で19年4ヶ月勤務し、その約半分の期間を公安部門で過ごした矢田谷充則が出演。ヤンチャだった少年時代から警察官になった経緯、そして42歳で退職を決意したリアルな理由を赤裸々に語った。



動画は、矢田谷の異色の経歴からスタートする。ヤンチャな学生時代を過ごした彼は、大学時代にドラマ『古畑任三郎』に憧れて警察官の試験を受験。「もし受かったらラッキーかな」という気持ちで見事合格を果たす。しかし、警察学校時代は「人生で一番最悪な半年間」と振り返り、理不尽なルールや走らされる日々に苦労したエピソードを苦笑いを浮かべながら明かした。



交番勤務や機動隊を経て、公安部門へ配属された矢田谷。情報収集活動がメインだったという公安時代については「99%くらい墓場に持っていこうと思っている」と語りつつも、対象者に合わせて靴をすり減らしながら歩き回り、いつ終わるか分からない現場に備えてモバイルバッテリーを大量に買い込んだという裏話を披露した。



そんな彼が退職を決意した背景には、自身の価値観の変化があった。年齢を言い訳に新しいことへの挑戦を避けている自分に気づき、「このままやったら多分一生せえへんわ」と危機感を抱く。同時期にコーチングと出会い、「プロのコーチとして活躍している姿がすごいクリアに見えてる」という。さらに、合わない上司や満員電車通勤によるストレスで心が限界を迎えていた際、妻から「あんたが壊れたらどうするの」と声をかけられたことが決定打となり、退職を決断した。



退職後は、想定外の税金の高さに驚愕したと笑い交じりに語る場面も。現在はコーチングやパーソナルトレーナーとして活動し、将来的には市議会議員への立候補や出版も視野に入れているという。現状に甘んじることなく、常に新しい舞台へ「挑戦」し続ける矢田谷の情熱と人間味がひしひしと伝わるインタビューとなっている。