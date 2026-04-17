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元警察官が21歳で手術を経験し保険営業へ。「僕みたいに後悔してほしくない」波乱万丈なキャリアと仕事への覚悟

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警察官辞めたchが「元埼玉県警警察官に人生を聞いてみた」を公開した。高卒で埼玉県警に入り、現在はファイナンシャルプランナーとして活動する22歳の男性が出演し、警察官を辞めた理由について「悔しくて泣いた」という大好きな筋トレにまつわる意外なエピソードを明かした。



男性は高校卒業後、「親にもやっぱ公務員になった方が安泰じゃないってずっと言われてた」こともあり、埼玉県警に採用された。警察学校時代はコロナ禍で実家に帰れなかったものの、寮のメンバーと家族のように過ごし「みんなで鍋囲んでやったりとかめっちゃ楽しかったですね」と青春時代を振り返る。



交番勤務を経て刑事を目指すようになったが、刑事任用科の研修中に転機が訪れる。激務のため大好きな筋トレの時間が全く取れず、「家帰って筋トレできなさすぎて、悔しくて泣いたことがあって」と笑いながら回顧。親に心配されながらも、「だったら筋トレの楽しさとか大切さを伝える仕事の方が向いてるんじゃないかな」と、パーソナルトレーナーへの転身を決意したという。



その後、親の勧めで受けた人間ドックで胆のうにポリープが見つかり、21歳で手術を経験する。個人事業主で収入がゼロになる不安を痛感し、「保証ってめっちゃ大切だなって」「僕みたいにみんなに後悔をしてほしくないな」との思いから、現在は保険代理店でファイナンシャルプランナーとして働いている。



動画の終盤では、今後の展望として保険業界の称号獲得を掲げ、「最年少全国1位になる」と力強く宣言した。警察官からパーソナルトレーナー、そして保険営業へと、自身の直感と経験を信じて力強くキャリアを切り開く、彼のバイタリティ溢れる姿が印象的な対談となっている。