Torridenの日焼け止め新作♡美容液感覚で使えるダイブインシリーズ登場

韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」の人気ダイブインシリーズから、新しい日焼け止めが登場しました。美容液のような軽やかな使い心地の『ダイブイン ウォータリー サンセラム』と、持ち運びしやすいスティックタイプの『ダイブイン スージング サンスティック』の2種類がラインナップ。高い紫外線カット力とスキンケア発想の保湿力を兼ね備えた、毎日使いたくなる日焼け止めです。2026年3月17日（火）より全国のドラッグストアなどで順次発売されています。

美容液のような軽やかな日焼け止め

ダイブイン ウォータリー サンセラム



価格：2,750円（税込）

『ダイブイン ウォータリー サンセラム』は、まるで美容液のような軽い使用感が魅力の日焼け止め。

Torridenの人気美容液「ダイブイン セラム」のようにみずみずしく、スキンケアの延長のような感覚で使えます。

SPF50+・PA++++と国内最高値の紫外線防御力を持ちながら、ベタつきや日焼け止め特有の圧迫感を感じにくいのがポイント。

さらに、10種類のヒアルロン酸を配合し、肌の角層までうるおいを届けます。紫外線対策をしながら保湿ケアもできるため、乾燥が気になる季節にもぴったりです。

容量：50ml

ドクターブロナーのマッサージバームが定番化♡爽快ケア習慣に

手軽に塗り直せるスティックタイプ

ダイブイン スージング サンスティック

価格：2,420円（税込）

『ダイブイン スージング サンスティック』は、外出先でもさっと使える便利なスティックタイプの日焼け止め。

肌の上をするすると滑るなめらかなテクスチャーで、白浮きやベタつきを抑えながら紫外線ケアができます。

ひんやりとした使用感※6も特徴で、暑い季節でも心地よく使えるのが魅力。バッグに入れておけば、メイクの上からでも手軽に塗り直しができ、日中の紫外線対策にも活躍します。

容量：19g

スキンケア発想のやさしい処方

2つのアイテムには共通して、10D-複合ヒアルロン酸※2を配合。高・中・低分子のヒアルロン酸が肌の角層までうるおいを与え、みずみずしい肌を保ちます。

さらに、ナイアシンアミド※3、アラントイン※4、パンテノール※5といった整肌成分を配合し、紫外線を防ぎながら乾燥による肌荒れをケア。

SPF50+・PA++++の高い紫外線カット力を備えながら、洗顔料のみでオフできるイージーウォッシュ仕様※1で、肌への負担にも配慮されています。

また、環境にも配慮したリーフセーフ処方を採用。

※1 個人差がございます

※2 ヒアルロン酸ジメチルシラノール､加水分解ヒアルロン酸､加水分解ヒアルロン酸Na､ヒアルロン酸Na､ヒアルロン酸､ヒアルロン酸K､ヒアルロン酸クロスポリマーNa､ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム､ヒアルロン酸ジメチルシラノールNa､アセチルヒアルロン酸Na

※3 整肌成分

※4 整肌成分

※5 整肌成分

※6 メチルジイソプロピルプロピオン酸アミド（気化熱による）

毎日使いたくなる日焼け止め♡

Torridenの新作日焼け止めは、紫外線対策とスキンケアを同時に叶えるアイテム。

美容液のように使えるサンセラムと、持ち運びに便利なサンスティックで、シーンに合わせて使い分けることができます。

軽やかな使い心地と高いUVカット力を両立した日焼け止めは、これからの季節の必需品♡毎日の紫外線ケアを、もっと快適で心地よいものにしてみてはいかがでしょうか♪