Torridenの日焼け止め新作♡美容液感覚で使えるダイブインシリーズ登場
韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」の人気ダイブインシリーズから、新しい日焼け止めが登場しました。美容液のような軽やかな使い心地の『ダイブイン ウォータリー サンセラム』と、持ち運びしやすいスティックタイプの『ダイブイン スージング サンスティック』の2種類がラインナップ。高い紫外線カット力とスキンケア発想の保湿力を兼ね備えた、毎日使いたくなる日焼け止めです。2026年3月17日（火）より全国のドラッグストアなどで順次発売されています。
美容液のような軽やかな日焼け止め
ダイブイン ウォータリー サンセラム
価格：2,750円（税込）
『ダイブイン ウォータリー サンセラム』は、まるで美容液のような軽い使用感が魅力の日焼け止め。
Torridenの人気美容液「ダイブイン セラム」のようにみずみずしく、スキンケアの延長のような感覚で使えます。
SPF50+・PA++++と国内最高値の紫外線防御力を持ちながら、ベタつきや日焼け止め特有の圧迫感を感じにくいのがポイント。
さらに、10種類のヒアルロン酸を配合し、肌の角層までうるおいを届けます。紫外線対策をしながら保湿ケアもできるため、乾燥が気になる季節にもぴったりです。
容量：50ml
手軽に塗り直せるスティックタイプ
ダイブイン スージング サンスティック
価格：2,420円（税込）
『ダイブイン スージング サンスティック』は、外出先でもさっと使える便利なスティックタイプの日焼け止め。
肌の上をするすると滑るなめらかなテクスチャーで、白浮きやベタつきを抑えながら紫外線ケアができます。
ひんやりとした使用感※6も特徴で、暑い季節でも心地よく使えるのが魅力。バッグに入れておけば、メイクの上からでも手軽に塗り直しができ、日中の紫外線対策にも活躍します。
容量：19g
スキンケア発想のやさしい処方
2つのアイテムには共通して、10D-複合ヒアルロン酸※2を配合。高・中・低分子のヒアルロン酸が肌の角層までうるおいを与え、みずみずしい肌を保ちます。
さらに、ナイアシンアミド※3、アラントイン※4、パンテノール※5といった整肌成分を配合し、紫外線を防ぎながら乾燥による肌荒れをケア。
SPF50+・PA++++の高い紫外線カット力を備えながら、洗顔料のみでオフできるイージーウォッシュ仕様※1で、肌への負担にも配慮されています。
また、環境にも配慮したリーフセーフ処方を採用。
※1 個人差がございます
※2 ヒアルロン酸ジメチルシラノール､加水分解ヒアルロン酸､加水分解ヒアルロン酸Na､ヒアルロン酸Na､ヒアルロン酸､ヒアルロン酸K､ヒアルロン酸クロスポリマーNa､ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム､ヒアルロン酸ジメチルシラノールNa､アセチルヒアルロン酸Na
※3 整肌成分
※4 整肌成分
※5 整肌成分
※6 メチルジイソプロピルプロピオン酸アミド（気化熱による）
毎日使いたくなる日焼け止め♡
Torridenの新作日焼け止めは、紫外線対策とスキンケアを同時に叶えるアイテム。
美容液のように使えるサンセラムと、持ち運びに便利なサンスティックで、シーンに合わせて使い分けることができます。
軽やかな使い心地と高いUVカット力を両立した日焼け止めは、これからの季節の必需品♡毎日の紫外線ケアを、もっと快適で心地よいものにしてみてはいかがでしょうか♪