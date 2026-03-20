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【ファションスタイリスト】無印良品を「普通」で終わらせない！ 40代からの“大人の引き算コーデ”術を徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッションスタイリストの黒田茜さんによるYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が「無印良品『頑張るほどダサくなる』理由｜40代からの引き算コーデ」と題した動画を公開しました。無印良品のシンプルなアイテムをおしゃれに着こなすための「大人の引き算コーデ」について、3つのポイントを解説しています。



黒田さんは、無印良品の服はシンプルで着やすい反面、着こなし方によって「すごくおしゃれに見える人」と「普通に見える人」、あるいは「部屋着感」が出てしまう人に分かれると指摘。おしゃれに見せる秘訣は、アイテムを「足し算」するのではなく、上手な「引き算」にあると語ります。



1つ目のポイントは「ブランドの主張を足さない」こと。無印良品のナチュラルな素材感の服に、ロゴが目立つハイブランドの小物などを合わせると、ミスマッチが生じチグハグな印象になってしまうと説明。ブランドを主張しないアイテムで、全体をなじませることが大切だといいます。



2つ目は「全てを盛りすぎない」こと。ヘアメイクやネイルまで完璧に決め込んでしまうと、無印良品の持つ素朴な雰囲気とかけ離れてしまうとのこと。自身の素材を活かすような、ナチュラルなスタイルを意識することが、洗練された着こなしにつながります。



3つ目は「素材感を統一する」こと。無印良品は天然素材の良さを活かしたアイテムが多いため、小物も光沢の強いものではなく、レザーや布製など、落ち着いた素材感のもので揃えると統一感が生まれます。



紹介された3つの「引き算」を意識することで、無印良品のシンプルな服が持つ魅力を最大限に引き出し、その人らしいおしゃれなコーディネートが完成しそうです。