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「スッキリンお片付けチャンネル」が「友達が１人もいない。」を公開した。1人暮らし歴10年となる20代女性の部屋の片付けに密着し、依頼者が「片付ける気力がなかなか湧かなくて」と、部屋が散らかってしまう苦悩を赤裸々に明かした。



動画の序盤、依頼者は近いうちに引っ越しを考えており、「その前にちょっと散らかってるんで片付けたい」という理由で依頼を決意した背景を語る。



足の踏み場もないほどゴミや物が散乱する部屋で、女性は「1人暮らし始めてからずっと友達がいない」と打ち明ける。今の部屋には10年ほど住んでおり、徐々に物が溜まっていったという。片付けられない理由について、「元々片付けるのが苦手やった」としつつ、「精神的にちょっと疲れることが多くて、片付ける気力がなかなか湧かなくて」と、心身の疲労が影響していることを告白した。



生活状況について問われると、「一応自炊はしてます」と回答。生ゴミや燃えるゴミは出せているものの、「それ以外の例えば片付けたりとかの処理が面倒で、そっちの方はなかなか出せなかった」と語る。入り口付近に積まれたダンボールを前に、「まとめるのが面倒で」と、資源ゴミの処理が追いついていない現状を説明した。「このままじゃいけないっていうのもありつつも、でもなかなか行動に起こせない」と、強い葛藤を抱えていたことを吐露。



日々の疲れから物が溜まることや、部屋が散らかってしまうことは決して恥ずかしいことではなく、誰の身にも起こり得るというリアルな生活の難しさが彼女の言葉から伝わってくる。動画を通して、孤独感や精神的な疲労と戦いながらも、なんとか日々の生活を成り立たせていた依頼者の姿が浮き彫りとなった。プロの力を借りて環境をリセットし、新たな生活へと歩み出そうとする女性の切実な思いが垣間見える内容となっている。