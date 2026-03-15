◇第6回WBC準々決勝 ベネズエラ8―5日本（2026年3月14日 マイアミ）

ベネズエラの強力打線が侍ジャパンに打ち勝ち、2009年の第2回大会以来4大会ぶり、過去最高タイの4強進出を決めた。プロが参戦した日本代表との国際試合では、5試合目で初勝利となった。また、ベネズエラは五輪予選を兼ねる今大会で準決勝に進出したため、28年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得した。五輪の出場権を獲得するのは初めて。

試合後、ベネズエラのオマル・ロペス監督は会見で侍ジャパンの井端弘和監督の采配について「驚いた」ことがあったことを明かした。

記者から「日本のリリーフ投手についてかなり研究したと言っていたが、具体的にどんな分析をしたのか」との質問が飛んだ。それに対し、指揮官は「日本のリリーフ投手が出てきたとき、（井端）監督がブルペンをどう使うかを見ていた」と明かした。

さらに「今日は少し驚いた。何度か左対左、右対右といった分析的な使い方をしていないと感じた。それを見て、もし左投手が出てきたら右打者を出すという形で打線を組んだ。それがうまくいった理由だ」と振り返った。