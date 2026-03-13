「簡単に許すべきなのか」投手6人が離脱…準々決勝直前に“最強軍団”に何が？　米メディアは揺らぐチーム編成を疑問視「理解できない」【WBC】

カーショウをはじめとする投手陣が相次いでチームを離れる米代表(C)Getty Images

3月5日の開幕以来、熱戦が続いてきたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、現地時間3月13日から米国内での準々決勝がスタート。いよいよクライマックスに向けた戦いの緊張感も高まっていく。

【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見る

そうした中で、開幕前から「断トツの優勝候補」とされてきた米国代表に“思わぬ事態”が発生している。日刊紙『New York Post』のジョン・ヘイマン記者は12日（現地時間）に自身のXで最強左腕タリク・スクバル（タイガース）、マイケル・ワカ（ロイヤルズ）、ライアン・ヤーブロー（ヤンキース）、クレイ・ホルムズ（メッツ）が離脱し、メンバーの入れ替えを余儀なくされると速報した。

彼らだけではない。米複数メディアによれば、先発候補だったマシュー・ボイド（カブス）も調整不足のために離脱。さらに現役引退を決意しているクレイトン・カーショウも現地時間3月13日に行われるカナダ戦後にロースターから外れるとした。

無論、代役はいる。ヘイマン記者によれば、タイラー・ロジャース（ブルージェイズ）、ティム・ヒル（ヤンキース）、ウィル・ベストと経験豊富な救援投手、そして昨季に13勝を挙げた先発右腕ジョー・ライアン（ツインズ）が新たにチームに加わるという。それ以外のロースター枠の穴埋め選手も順次選定していくという。

とはいえ、だ。開幕からケミストリーを深めてきた中で、計6人の投手が入れ替わるというのは、異例中の異例。チームの根幹を揺るがす可能性もある。

ゆえに米国代表の編成を疑問視する声も上がっている。米メディア『The Liberty Line』は「投手たちがチームを離れる理由はおおむね同じだ」とし、「主に先発投手たちはレギュラーシーズンに向けて15〜20イニングの調整が必要となるが、WBCに帯同していると、それができない。これは深刻な問題であり、肩や肘の懸念を守るべきだという正当な主張がある」と指摘。その一方で「ただ、それらはどれも理解ができない」とも断じた。