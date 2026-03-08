FRUITS ZIPPER＆CUTIE STREET、春のUSJ満喫vlog公開 アトラクションやグルメに笑顔
【女子旅プレス＝2026/03/08】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、この春「ユニ春！ライブ 2026」に出演したFRUITS ZIPPER、CUTIE STREETが春のパークを満喫するvlogがYouTubeにて公開された。
【写真】2組が出演した「ユニ春！ライブ 2026」
メンバーがまず、向かったのは「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」。スタート直後からミニオンたちのハチャメチャに巻き込まれ、メンバーは口々に「楽しい！楽しい！」と声をあげながらシューティングを体験。ブラスターを構えて狙いを定め、撃って、壊す、ぶっ飛ばす爽快アクションに全員が夢中になっていた。
続いて訪れたスナック・スタンド「イーブル・イーツ」では、背徳感たっぷりの「大悪党のためのドーナツ・バーガー 〜BBQ ポーク＆ベーコン〜」を食して「甘じょっぱい！最高！」と悪党になった気分で笑顔を浮かべながらかぶりついていた。
「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でホグズミード村に到着したメンバーは、お馴染みのローブを纏い、名物のバタービールで乾杯。ふわふわの泡が口元につき、自然とできた“ひげ” をメンバー同士で見せ合い、「めっちゃ（泡が）ついてる」と笑いあうなど、特別な時間を満喫。
ほっとひと息ついたあとは、ワンドマジックに挑戦。「メテオロジンクス」を唱えると、雪をふらせる魔法をかけることに成功。「えっ、（雪が）めっちゃふってきた！」「魔法をかけれた！」と喜び合い、笑顔と歓声が絶えない特別な時間を過ごした。
CUTIE STREETはまず「ハローキティのリボンコレクション」へ。メンバー全員で、ハローキティのカチューシャなどのグッズを身に着け、キュートな世界観に包まれながら、写真撮影やハローキティとのグリーティングを体験。ここでしか体験できない“ハローキティとお話しできる時間”では、梅田が「キティのキューティーポイントはどこですか？」と質問をする場面も。かわいさ全開の空間に、笑顔が溢れるひとときととなった。
続いて「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」で、予測不能な動きで疾走するトロッコに乗り込み、ワイルドな冒険に挑戦。川本は「実は3回目の乗車です！前回乗ったときに、本当に最高で…超興奮したので、今回も乗れるの楽しみです」と期待を膨らませながら出発。さらに、アトラクションを楽しんだ後には、メンバー全員で「DK ワイルドドック〜アボカド＆チーズソース〜」を実食。ライブ後のご褒美タイムにぴったりな、ボリューム満点のここならではのフードを笑顔で堪能した。（女子旅プレス／modelpress編集部）
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
Minions and all related elements and indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6010902
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
