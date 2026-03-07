上がるか下がるか螺旋階段、ぐるぐる渦巻き螺旋階段。「螺旋怪談」という怪談はない。『ばけばけ』は怪談のドラマでもない。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（演出：小林直毅）では、トキ（髙石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の子供を身ごもった。単純におめでたいことだと傍からは思えるが、トキの気持ちは螺旋階段のように上がったり下がったりぐるぐるしている。

螺旋階段とは第106話でラン（蓮佛美沙子）がトキに語った偏愛しているものだ。トキが「怪談」を好きと聞いて「階段」と間違えたというベタなダジャレである。螺旋という形状は奥深く、人生を物語るようである。ふじきみつ彦がどこまで意識しているのか定かではないが、何を書いても決して高尚に見せないのが逆にセンスがいいと筆者は思う。

トキの出産シーンもそうだ。最近の朝ドラでは久しぶりにたっぷり尺をとっていた。ヒロインがいきみ、ヘブンたちが待ちわび、赤ん坊が生まれ、ヘブンたちが喜び、赤ん坊を見て家族全員ほっこりする。その流れを第110話でしっかり描いた。だが、そこにふじき印のようなものがしっかり入る。出産シーン自体はオーソドックスながら、ヘブンや書生たちがてっぽう（相撲取りの稽古のひとつで柱を突くもの）を打ったり、子供が生まれたら籍はどうするのかという超現実的な問題まで描き出したり、ほっこりする間がない。

この出産シーンに関して、橋爪國臣制作統括はこう語っている。

「髙石さんが朝ドラヒロインを目標にしていたことはすでに有名なお話になっていますが、朝ドラヒロインになったら出産シーンを演じたいとも思っていたそうです。『出産シーンはありますか』と事前に聞かれていました（笑）。かといって、聞かれたから用意したわけではありません。物語として必要なシーンだったので描きましたが、髙石さんは『夢がかないました！』ととても喜んでいました」（※）

髙石が出産シーンを希望していなかったら、もしかしたら、このようにたっぷり描かなかったかもしれない。

橋爪制作統括はさらに「もちろん出産は喜ばしいことです。ただ、この週で描きたかったのはそれだけでなく、トキとヘブンの関係でした」と説明している。

「子どもは問答無用に強力な存在で、子どもができるとすべてが子どものためになりがちです。子どものために働く、子どものために別れない、など生きる軸が子ども中心になる。それでいいと思う半面、それでいいのかなという疑問もあると思うんです。そこで第110回の『しっかり結婚しませんか』で、ふたりが確かに結びついたうえで子どもと生きるように描きたいと考えました」（※）

この回答、ごもっとも、と思う一方で、ちょっと引っかかるところもある。なぜ、これまでふたりはしっかり結婚しなかったのだろう。

国際結婚の歴史に関して、筆者は拙著『みんなの朝ドラ』の『マッサン』の項でにわかであるが勉強したので印象に残っている。明治6年（1873年）に日本政府は「内外人婚姻規則」を公布した。その規定内容がどういうものであれ、異国人と婚姻することは可能なのである。ただし、それによって日本人は日本国籍を失うのが決まりになっていた。

さらに遡って、慶応3年（1867年）に江戸幕府が条約締結国の国民と日本人との婚姻を認めている。

江戸（東京）から離れた松江では国際結婚という概念は考えられなかったのだろうか。だとしても結婚したとき、ふと戸籍のことを考えなかったのだろうか。前例がなくても試してみようとは思わなかったのだろうか。愛するふたりが自分たちは夫婦と認識し、一緒に暮らしていればそれで良かったのか。ただ、このドラマのなかのトキの描写が、正式に結婚していないということに対して、どこか気にしているように見えることが気になっていた。いまだにイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の手紙を気にしているように見せるし、ランが夫・ロバート（ジョー・トレメイン）が外国に行くなら別れると言うことに影響されて、ヘブンが外国に行くときは自分は置いていかれると不安に思っている。最初にヘブンにフィリピン行きの話が来ていると知ったときの逆上ぶりも激しいものだった。

これだったら、トキは最初から外国人と結婚すると日本人ではなくなると知っていたので正式に結婚をしないでいた、というほうがわかりやすかったのではと思うのだが……。そこは史実に沿っているのだろうか。モデルのセツと小泉八雲の関わりがとっても気になる。彼らは何を考えて結婚したのだろう。単純に相性がよくてラブラブだったということでもなく、生きるためのいい意味での打算みたいなものはあったのではないかと筆者は想像してしまう。

妊娠がわかったとき、フミが「よかったねえ」と心から言う姿からも、子さえできればというニュアンスを感じてしまうのだ。ひじょうに斜めからの見方であるかもしれないけれど。

実は、そうなってしまわないように、ちゃんと脚本は書かれている。ヘブンがまだトキの妊娠を知らないときに散歩に誘って、「ワタシ、キメル、シマシタ、ワタシ、ニホンニ……」と言う（第109話）、そのあとはおそらく「ニホンニイマス、ズット」というようなものだったのだろう。でも、「ニホンニイマス」とはっきり言ったあと、子供ができたことをトキから聞くという、当たり前の順番通りの脚本を書かないところが『ばけばけ』のよさだ。

そのあとトキの体調が悪くなり、ヘブンが慌てて病院に行こうとしてはじめてトキの妊娠を知る、そのあっちゃこっちゃ言ったり来たりしたひと盛り上がりのために、「ワタシ、ニホンニ……」と語尾を濁しているのだろう。

ところがそのせいで、ふたりの愛情の確かさが強調されたというよりも、子どもができたから正式に結婚することを考えたようにも見えてしまう余地が生まれてしまう。いや、そんなの全然、理解できるじゃないかという賢明な視聴者もたくさんいるだろう。だが筆者は仕事として、ただのひとりも取りこぼさない表現とは何かを追求するというスタンスでドラマを観ている。筆者自身は『ばけばけ』の斜に構えた感じが好きだ。でもここは螺旋階段のようにぐるぐるしないで、誰もがすんなりわかる描き方でも良かったのではないかと思った。いずれにしても、昔といまでは結婚という概念がかなり違っていて、現代の価値観では測れないだろう。

