バイクでの配達風景などを発信するYouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「配達員を囲い込み作戦が過熱してる？Uber連続クエストは正直辛いかも...《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。Uber Eatsに導入された新たなクエストの紹介とともに、気温18度と春のような暖かさとなった日曜日の昼ピーク稼働の様子を届けました。



動画の冒頭でせーけんわーるど氏は、Uber Eatsのクエスト状況について説明。通常の日跨ぎクエストや時間限定の「謎クエスト」に加え、新たに「6日連続稼働クエスト」が登場したことを明かしました。これは、指定された期間中、毎日ピーク時間に規定回数の配達をこなすと追加報酬が得られるというもの。せーけんわーるど氏はこれを、他社への流出を防ぐための「囲い込み作戦」ではないかと分析しています。



実際の稼働では、序盤こそ11.7kmで1,650円といった高単価の長距離案件を獲得したものの、クエストを達成してからは低単価の依頼が目立つように。そこで同氏は、他社サービス「menu」の配達に切り替える戦略を取りました。この日はUber Eatsの謎クエストが6件で終了だったため、それを達成した後は単価の高い他社で効率的に稼ぐことを選択したようです。



最終的に、約2時間の稼働でUber Eats6件、menu3件の合計9件を配達し、売上は7,549円（クエスト報酬900円含む）、時給換算で約2,500円という結果になりました。クエストの有無や気候によって収入が変動するフードデリバリー業界。複数アプリを併用する立ち回りは、安定して収入を得るためのヒントになりそうです。