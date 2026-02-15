カーリングで異例の口論　“不正疑惑”に「黙ってろ」とブチギレたカナダ44歳が猛反発「イカサマは絶対的に否定する」【冬季五輪】

自身にかけられた「疑い」に改めて反論したケネディ(C)Getty Images

目下開催中のミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで、“違反投球の疑惑”が物議を醸している。

発端となったのは、現地時間2月13日に行われた男子カーリング1次リーグのカナダ対スウェーデンの一戦、第9エンドで起きた一幕だ。

カナダのマーク・ケネディがストーンを投じると、これを見たスウェーデン側が第9エンド後にストーンを離した後に指で押す違反行為である「ダブルタッチ」があったと抗議。場内が騒然となる。

ライバルからの申し立てにカナダ側、とりわけケネディは猛反発。「俺は一度もそんなことはしていない。お前は黙ってろ！ おい、さっさと出て行け」と声を荒げて主張。これにスウェーデンのオスカー・エリクソンも「じゃあ試合が終わったら映像を見せてやる」と挑発的に反論。いわゆる“Fワード”も飛び出す壮絶な言い合いは、第10エンド終了まで続いた。

カナダが8-4で勝利した後も言い合いは続いた。疑いをかけられたケネディが「25年もキャリアがあって、4回も五輪に出ている。それなのにカーリングでイカサマの疑いをかけられるのは好きじゃない」と訴えれば、スウェーデンのニクラス・エディンは「自分は、ハッキリとイカサマをやっているのを見た」と訴えた。

SNSでもケネディがストーンを二度触れたように見える動画が拡散され、名手たちの口論の様子は大問題に発展。すると、世界カーリング連盟は公式サイトで「ビデオリプレーの使用について」と銘打った声明を公表。「世界カーリング連盟は現在、試合の判定を再審するビデオリプレーを使用していません。試合中の判定が最終的なものとなります」と議論の的となっているリプレー検証の是非について意見した。