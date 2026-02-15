カーリングで異例の口論 “不正疑惑”に「黙ってろ」とブチギレたカナダ44歳が猛反発「イカサマは絶対的に否定する」【冬季五輪】
自身にかけられた「疑い」に改めて反論したケネディ(C)Getty Images
目下開催中のミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで、“違反投球の疑惑”が物議を醸している。
発端となったのは、現地時間2月13日に行われた男子カーリング1次リーグのカナダ対スウェーデンの一戦、第9エンドで起きた一幕だ。
【関連記事】「お前らは黙ってろ！」放送禁止用語でブチギレ カーリング違反投球疑惑でカナダ44歳が激高する騒動勃発【冬季五輪】
カナダのマーク・ケネディがストーンを投じると、これを見たスウェーデン側が第9エンド後にストーンを離した後に指で押す違反行為である「ダブルタッチ」があったと抗議。場内が騒然となる。
ライバルからの申し立てにカナダ側、とりわけケネディは猛反発。「俺は一度もそんなことはしていない。お前は黙ってろ！ おい、さっさと出て行け」と声を荒げて主張。これにスウェーデンのオスカー・エリクソンも「じゃあ試合が終わったら映像を見せてやる」と挑発的に反論。いわゆる“Fワード”も飛び出す壮絶な言い合いは、第10エンド終了まで続いた。
カナダが8-4で勝利した後も言い合いは続いた。疑いをかけられたケネディが「25年もキャリアがあって、4回も五輪に出ている。それなのにカーリングでイカサマの疑いをかけられるのは好きじゃない」と訴えれば、スウェーデンのニクラス・エディンは「自分は、ハッキリとイカサマをやっているのを見た」と訴えた。
SNSでもケネディがストーンを二度触れたように見える動画が拡散され、名手たちの口論の様子は大問題に発展。すると、世界カーリング連盟は公式サイトで「ビデオリプレーの使用について」と銘打った声明を公表。「世界カーリング連盟は現在、試合の判定を再審するビデオリプレーを使用していません。試合中の判定が最終的なものとなります」と議論の的となっているリプレー検証の是非について意見した。
その上で、同連盟はスウェーデン戦でのカナダ選手の言葉遣いに口頭で警告したとも明言。その上で「投球違反」についても改めて説明した。
「審判員は各シートの端に配置され、全ての投球違反を物理的に確認することができません。しかし、投球違反に気づいた場合、審判員は3エンドに渡って投球を観察できる位置に移動するようになっています。金曜日の夜の試合では、この観察期間中に違反は記録されませんでした」
一連の対応を受け、ケネディは改めて持論を展開。カナダの放送局『CBC』で「あの瞬間に自分や仲間を守ったことは後悔していない。ただ、使った言葉については後悔している。あれは不必要だった」と謝罪。さらに「本当に長いキャリアがあるんだ。だから不正行為をして競争上の優位性を得ようとしたことは一度もない」と語る44歳は、スウェーデンに対する疑義を向けている。
「計画されていたように感じるよ。コーチたちから聞いた言葉や審判への走り方からして、何かをやっているのは明らかだった。彼らは僕らに何かあったら捕まえようとしていたんだと思う。彼らとはずっと対戦してきたから勝つためにできることは何でもしようとしていたんだと思う。その姿勢は尊敬する。ただ、突っかかる相手を間違えたなって思うね。とにかく自分が意図的にイカサマをしたというのは絶対的に否定するよ」
紳士のスポーツとされるカーリングで生じた口論。その波紋はしばらく広まりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]