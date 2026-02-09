スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手と、銀メダルを獲得した木俣椋真選手が現地8日、五輪の舞台で快挙を達成した互いについて語りました。

歴史的な試合から一夜明け、インタビューに応じた両者。互いの実力について聞かれると、木村選手は木俣選手について「安定してるなって思う。公開練習、W杯でもミスが少ないので、見てても絶対決めるだろうなと思っている。ミスをしない部分が彼の強みだと思う」と褒め称えました。

一方、木俣選手は「葵来がコケるパターンは、大体1回目失敗する時」と語り、逆に「1本目に立ったときって、2本目こけても3本目は立つんすよね」と述べ、土壇場で勝負強さを発揮したことに感心する様子を見せました。

また互いを知り尽くした2人だからこそ知る意外な一面について聞かれた際には、木村選手は木俣選手の「ボケ、ツッコミがうまいとこ。チーム唯一のムードメーカー」と回答。普段、感情をあまり表に出さないクールな姿は「偽りですね」と一蹴しました。

一方、木俣選手は木村選手が「逆張りしてくるところ」と言います。というのも、とある練習中の会話を例にあげ「みんなが今日調子悪いな的な会話をするんです。そういうときに『いや、今日調子いいな』って、会話にならない逆張りをしてきます」と天然な一面を暴露。これに対して木村選手は「普通にいつも通り過ぎて。通常運転」と気にしない様子を見せました。