お笑い芸人ケンドーコバヤシ（53）が31日、CS放送フジテレビONE「ケンドーコバヤシの重大発表！」内で、昨年8月に結婚していたことと、今年1月に第1子となる長男が誕生していたことをダブル発表した。番組ロケで共演した野性爆弾くっきー！を相手に「芸人生活、いや、人生最大のニュースを発表」として、サプライズで報告した。

ケンコバは、タイで行われたくっきー！との番組ロケで、重大発表の存在をちらつかせながらも「あとで一斉におくる」など焦らし続けた。帰国の飛行機の時間が迫る中、喫煙所でくっきー！に懇願され「結婚しました」と話すも「無理です。できないです。教えてください。ほんまのやつ」と一蹴されてしまった。改めて「そやな…いや結婚したのよ」と明かし、「まじで？」と聞くくっきー！に「8月に」と答えた。

「ええ！けっこう前やな、ほんで。めちゃめちゃ前に結婚してますやん。なんで言わへんの。そういうの」と問われるも、「これが重大発表ちゃうのよ。ほんまの重大発表は…」。

一呼吸置いて「4日前に子供（男児）生まれた」と報告した。

「やばー！うそー！こわー！子供できましたん？」と驚くくっきー！に「子供できて、おれタイに来た」と言い、「いや、おったれよ」とツッコまれる場面も。「おりたかった。ちょっと予定より早くて」と明かし、「出来たてでしょ？まだ湯気でてるでしょ 子供」と続けるくっきーを制して「行こか！」と発し、番組スタッフが「本当なんですか！？」と慌てる中で、喫煙所を出て番組は終了。ケンコバらしい、ワイルドな発表スタイルとなった。

番組内では、発表の前に、ケンコバと親交の深い芸人仲間からのお祝いコメントも放送された。中川家からは「どうも中川家です。ケンドーコバヤシくん、このたび本当におめでとうございます。いやぁ。めでたいねぇ。同期でね、33、34年。長いですねぇ。めでたいなあ。ほんまに、よかったねえ。本当におめでとうございます」と感慨深げなメッセージが送られ、ハリウッドザコシショウからは「バヤシ、おめでとう。まさかね、バヤシが、あれがあれであれだった あれになるとはね。あれなんだな。あれがあれであれなんだよな。おめでとうございます。シュー！」と独特の祝福を受けた。

陣内智則は「コバと出会ったのは、今から33年前ですか。はっきり覚えてます。僕が18、コバが19歳で、汚いよれよれのTシャツ着て、大声でつっこんでるネタ見せを見たときに、絶対売れへんとおもってた(笑い)当時小林友治が、ケンドーコバヤシになって、今や同期の中の憧れですし、若手の中でも憧れの先輩になったっていうのも本当に僕は誇りに思ってます」と語り、「いやあこんなうれしいことはないです。泣きそうです。コバヤシさん本当におめでとうございます。これからもがんばっていきましょう」としみじみとコメントを寄せた。

ケンコバはフジテレビONEで東京進出直後からレギュラーMCを務めるなど、自身の“ホームグラウンド”として数々の企画に挑戦。「自分を育ててくれたフジテレビONEというチャンネルの視聴者に、そのニュースを誰よりも早くお届けしたい」という思いから、今回の発表となったという。

同番組の再放送は、2月1日午後9時30分からと、2日深夜0時からの2回が予定されている。