手帳に記された“知らない会社”の正体とは？ 指値で目覚める投資の真髄

日常の裏側に潜む巨大な市場

「ちょっと手帳を見せていただけますか」

パラパラと手帳をめくり、そこに書かれている企業を確認する。

「竹内製作所、ジーテクト、愛三工業、住友商事、イタミアート、本田技研工業、大紀アルミニウム工業所、信越化学工業、デンソー、東海理化電機製作所、HOUSEI、東武住販……。自動車系が多いんですね。でも知らない会社もいっぱいあります」

静寂の中で目覚める投資の感覚

「株をやってたら自然とわかるようになっていくんとちゃうかな。よっしゃ、じゃあ次は君が最初に言った竹内製作所を売ろか。いまが4600円か……ちょっと強気に、4630円で指してみよか」

モニターの数字が絶え間なく動く。そのたびに、僕の胸の奥に眠っていた何かが、1つ、また1つと目を覚ましていく気がした。

株の世界は、こんなにも生々しく、呼吸をしているのか。

信州から世界を席巻する技術の真髄

「竹内製作所……って、すみません、聞いたことないです」

「長野にある建設機械の老舗や。創業60年以上で、ミニショベルを世界ではじめてつくった会社でな。いまは資材の運搬やら整地やらに使うクローラーローダーなんかでも知られとる。地味やけど、ええ仕事する企業やで」

【解説】「知っている会社」の枠を飛び出す勇気

手帳に記された企業名のリストを見て、「知らない会社ばかりだ」と感じた感覚は、多くの投資初心者が抱くものです。しかし、投資の醍醐味はまさに、その「知らない世界」との出会いにあります。

本田技研工業のような有名B2C（消費者向け）企業だけでなく、竹内製作所やジーテクト、東海理化といった、一般消費者には馴染みの薄い「B2B（企業間取引）」の優良企業に目を向けてみましょう。

特定の分野で圧倒的なシェアを持つ「グローバル・ニッチ・トップ」企業は、派手さはなくとも堅実な収益力を持ち、ポートフォリオに安定感をもたらしてくれます。

「指値」が生む市場との対話

「4630円で指してみよう」という言葉には、投資の本質が隠されています。現在の価格（成行）で安易に買うのではなく、自分の分析に基づいた価格で市場に意思表示をする。この「指値（さしね）」という行為を通じて、投資家は初めて市場という巨大な生き物と対峙することになります。

モニターの中で動く数字の向こう側には、世界中の投資家の思惑と、現場で働く人々の営みがあります。その拍動を「自分事」として感じられるようになったとき、投資は単なるマネーゲームから、社会とつながるための知的で刺激的な営みへと進化するのです。

長野に拠点を置きながら世界初のミニショベルを開発した竹内製作所のように、日本には地方から世界を席巻する技術を持つ「隠れた名門」が数多く存在します。

「地味だけど、良い仕事をする」企業を自分の手帳に書き留めていくことは、自分だけの「お宝リスト」をつくることと同義です。

ニュースの表面だけを追うのではなく、その製品がどこの部品で、どんな機械でつくられているのか。そんな「連想ゲーム」を楽しむ心の余裕が、長期的な成功へと導いてくれるはずです。

