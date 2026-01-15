¡ÚÌ¡²è¡Û¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢ÂðÃæ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¶á¤Å¤¯ÉÔ¿³¤Ê¼Ö¡¡Áë¤«¤éÆÍÁ³¼ê¤¬¿¤Ó¡Ä½÷»Ò¹âÀ¸¤òÁÀ¤¦ÈÜÎô¤ÊÃÔ´Á¤Ë¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡¤ß¤£»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡ÖÃÔ´ÁÃË¤Ï¤´¶á½ê¤µ¤ó¡ª¡×¡ÊÁ´13ÏÃ¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢ÂðÃæ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤À¤«·ù¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢±¿Å¾¼ê¤¬Áë¤«¤é¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Îµ¢¤êÆ»¤Çµ¯¤¤¿¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¶²ÉÝÂÎ¸³
¤ß¤£»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¡Ö¤ß¤£»Ò¤Î¥Ö¥í¥°¡£¡×¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢KindleÌµÎÁÌ¡²è¤Ç¤âºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤£»Ò¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Á´13ÏÃ¤Î¤¦¤Á¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÂè7ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤£»Ò¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¤ÇÁ´ÏÃ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q.¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤ß¤£»Ò¤µ¤ó¡ÖÃÔ´Á¤ÏÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÁø¤¦¤â¤Î¡Ä¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÃÔ´Á¤ËÁø¤¦¤ÈÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
Q.¡ÖÃ»¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼þ°Ï¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤ß¤£»Ò¤µ¤ó¡Ö¡ØÈï³²¼Ô¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¿ÆÌÜÀþ¤À¤È¡¢Ì¼¤¬Ã»¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×
Q.¤â¤·¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¤ß¤£»Ò¤µ¤ó¡Ö»ä¤â¡¢ÃÔ´ÁÈï³²¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ÃÔ´Á¤ËÁø¤¤¡¢ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¤À¤È¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÃÔ´Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤Î°¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
Q.ÃÔ´ÁÈï³²¤òÁÊ¤¨¤é¤ì¤º¡¢²æËý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤ß¤£»Ò¤µ¤ó¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¹ÔÈÈ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¤Û¤Ü²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ÉþÁõ¤äÃÔ´Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤ß¤£»Ò¤µ¤ó¡Ö¡ØÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ø»ä¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¡Ù¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×