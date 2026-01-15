¥Ü¥ë¥·¥¢MGÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éº£µ¨3¥´¡¼¥ëÌÜ! ¹â°æ¹¬Âç¤â¸åÈ¾45Ê¬´Ö½Ð¾ì
[1.14 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá ¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à 5-1 ¥Ü¥ë¥·¥¢MG]
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Î¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ë¸åÈ¾11Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢Æ±24Ê¬¤Ëº£µ¨3¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£Ä¾¶á3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÀèÈ¯Ã¥¼è¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®Ìî¤Ï0-4¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾11Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È24Ê¬¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òMF¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä¤¬ÃæÈ×¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¡¢»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÄ®Ìî¤¬È¿±þ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¡¢±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä®Ìî¤ÏÆ±¤¸¤¯ÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯11·î22Æü¤ÎÂè11Àá¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï(¢þ3-0)°ÊÍèÌó2¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¡£º£µ¨3¥´¡¼¥ëÌÜ¤ÇÂçÇÔ¥à¡¼¥É¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Ê¤ó¤È¤«À¹¤êÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏDF¹â°æ¹¬Âç¤¬¸åÈ¾³«»Ï»þ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾32Ê¬¤Ë¤Ï¹â°æ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥Á¡¼¥à¤¬5¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¡¹¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï1-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
