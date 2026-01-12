この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ゲームに逃げる子供】友達がいない、目標もない。親はどう関わればいいのか？」と題した動画を公開。目標がなくゲームに没頭する子どもに対し、親がどのように関わっていくべきかを解説した。

動画で道山氏は、子どもに目標がない原因として「性格の問題」「愛情バロメーターが低い」「経験が少ない」「自己肯定感が低い」という4つの可能性を指摘する。特に、親子関係が良好でない場合や、自宅と学校・塾の往復だけで新しい経験が不足している場合、子どもは将来への意欲を持ちにくいと説明した。

その上で、親がまず取り組むべきこととして3つのステップを提示。一つ目は「愛情バロメーターを上げること」である。氏は、子どもの要求をできる限り聞き、時には一緒にゲームをするなど、子どもの世界に寄り添う姿勢が重要だと語る。

二つ目は「自己肯定感を上げること」。ゲームに没頭している現状を否定するのではなく、「好きなことに打ち込んでいる」と認めてあげることが、子どもの自信につながるとした。子どもが自身の好きなことを親に認められる経験は、自分自身を肯定する感覚を育む上で不可欠であると氏は指摘する。

三つ目は「新しい経験を積ませること」である。例えば、親子でゲームのイベントに参加するなど、子どもの興味関心から世界を広げる手助けをすることが有効だという。相談者が「外出が苦手」という点にも触れ、「月に1回だけのイベントなら行けるはず」と、小さな一歩を踏み出すことを促した。

道山氏は、子どもがやるべきこと（部活、塾、学校など）をこなしているなら、空いた時間にゲームをすることを叱るべきではないと強調する。ゲームを無理やり取り上げるのではなく、まずは子どもの最大の理解者になることが、目標を見つけるための第一歩となるのかもしれない。試してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:08

目標がない子どもに親ができること
00:16

相談内容：ゲームばかりで目標がない
01:40

なぜ子どもに目標がないのか？考えられる4つの原因
04:13

親が最初にやるべき3つのステップ
06:39

友達がいない子への具体的な関わり方

