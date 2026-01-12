「ゲームばかりで目標がない…」はNGサイン？ 思春期の子どもに絶対やってはいけない親の関わり方
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ゲームに逃げる子供】友達がいない、目標もない。親はどう関わればいいのか？」と題した動画を公開。目標がなくゲームに没頭する子どもに対し、親がどのように関わっていくべきかを解説した。
動画で道山氏は、子どもに目標がない原因として「性格の問題」「愛情バロメーターが低い」「経験が少ない」「自己肯定感が低い」という4つの可能性を指摘する。特に、親子関係が良好でない場合や、自宅と学校・塾の往復だけで新しい経験が不足している場合、子どもは将来への意欲を持ちにくいと説明した。
その上で、親がまず取り組むべきこととして3つのステップを提示。一つ目は「愛情バロメーターを上げること」である。氏は、子どもの要求をできる限り聞き、時には一緒にゲームをするなど、子どもの世界に寄り添う姿勢が重要だと語る。
二つ目は「自己肯定感を上げること」。ゲームに没頭している現状を否定するのではなく、「好きなことに打ち込んでいる」と認めてあげることが、子どもの自信につながるとした。子どもが自身の好きなことを親に認められる経験は、自分自身を肯定する感覚を育む上で不可欠であると氏は指摘する。
三つ目は「新しい経験を積ませること」である。例えば、親子でゲームのイベントに参加するなど、子どもの興味関心から世界を広げる手助けをすることが有効だという。相談者が「外出が苦手」という点にも触れ、「月に1回だけのイベントなら行けるはず」と、小さな一歩を踏み出すことを促した。
道山氏は、子どもがやるべきこと（部活、塾、学校など）をこなしているなら、空いた時間にゲームをすることを叱るべきではないと強調する。ゲームを無理やり取り上げるのではなく、まずは子どもの最大の理解者になることが、目標を見つけるための第一歩となるのかもしれない。試してみてはいかがだろうか。
動画で道山氏は、子どもに目標がない原因として「性格の問題」「愛情バロメーターが低い」「経験が少ない」「自己肯定感が低い」という4つの可能性を指摘する。特に、親子関係が良好でない場合や、自宅と学校・塾の往復だけで新しい経験が不足している場合、子どもは将来への意欲を持ちにくいと説明した。
その上で、親がまず取り組むべきこととして3つのステップを提示。一つ目は「愛情バロメーターを上げること」である。氏は、子どもの要求をできる限り聞き、時には一緒にゲームをするなど、子どもの世界に寄り添う姿勢が重要だと語る。
二つ目は「自己肯定感を上げること」。ゲームに没頭している現状を否定するのではなく、「好きなことに打ち込んでいる」と認めてあげることが、子どもの自信につながるとした。子どもが自身の好きなことを親に認められる経験は、自分自身を肯定する感覚を育む上で不可欠であると氏は指摘する。
三つ目は「新しい経験を積ませること」である。例えば、親子でゲームのイベントに参加するなど、子どもの興味関心から世界を広げる手助けをすることが有効だという。相談者が「外出が苦手」という点にも触れ、「月に1回だけのイベントなら行けるはず」と、小さな一歩を踏み出すことを促した。
道山氏は、子どもがやるべきこと（部活、塾、学校など）をこなしているなら、空いた時間にゲームをすることを叱るべきではないと強調する。ゲームを無理やり取り上げるのではなく、まずは子どもの最大の理解者になることが、目標を見つけるための第一歩となるのかもしれない。試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
思春期の子育てアドバイザーが解説！子どものスマホ夜更かしを防ぎ成績を上げる3ステップ
【子育てアドバイザー直伝】「どこでもいい」と言う受験生のやる気を復活させる、親が今すぐやるべきこと
子どものスマホ、注意するのは逆効果？ 親子の会話が増え勉強に向かい始めた家庭が実践した「意外な3つのこと」
チャンネル情報
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/