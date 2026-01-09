漫才師西川のりお（74）が9日までにYouTubeチャンネル「のりおくんチャンネル~俺にも言わせろ!~」を更新。高市早苗首相（64）にモノ申した。

7日更新の動画ではのりおとジャーナリスト鈴木哲夫氏が「2026年 未来大予想SP」として、さまざまなお題やテーマについて今年の展開を予想するなどした。

その中で「高市早苗首相」がテーマになった際、のりおは「一言、言います。もういっぺん、頭考え直して、頭キレイにして、1からやり直してください。基本にかえってください。強気の安倍（晋三）さんのマネしなくていいですから。へんな、安倍さんのマネの仕方してるんですよ。安倍さんと似てるでしょ？やり方」などと指摘した。

台湾有事をめぐる高市早苗首相の国会答弁について、自民党の麻生太郎副総裁が先月3日、都内の会合で「中国からいろいろ言われているが、言われるぐらいでちょうどいい。今まで通りのことを具体的に言っただけで何が悪いのかという態度で臨んでおり、大変喜ばしい」などと述べたと報じられている。

のりおはこの件にも言及。「僕、麻生さんの一言も気になるのがね、“中国にあんなこと言われるくらいでちょうどいい”って言ったでしょ？ あんた、とんでもないご意見番やな。普通、ブレーキ（かける役）ですよ。おかしいでしょ。取り巻きが悪いわ」などとのりお節でズバズバ話した。