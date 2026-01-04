Ä«Ïª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ø♡¥ë¥ë ¥á¥êー¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2026
¥á¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥ë¥á¥êー¡×¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÄ«Ïª¡×¡£Ã¸¤¤¸÷¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤¤é¤á¤¯¤·¤º¤¯¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£Í¥²í¤Ê¥íー¥º¤ä¥«¥â¥ßー¥ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥êー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤âÌ¥ÎÏ♡¥ë¥ë¥á¥êー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤µ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
Ä«Ïª¤ò±Ç¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Ã¸¤¤¿§Ä´¤Ç¡ÈÄ«Ïª¡É¤ÎÑ³¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¹á¤ê¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª²Ö¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ù¡Ê9¸Ä 3,564±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ïー¥È¤ä²ÖÊÁ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²ÄÎù¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¥·¥È¥é¥¹¥«¥â¥ßー¥ë¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥êー¥íー¥º¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ê¤É6¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢È¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Þ¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤ª²Ö¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ù¡Ê6¸Ä 2,376±ß¡Ë¤Ï¡¢ÇòÄ»¤ä¤ª²Ö¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¤Ë¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥Ù¥êー¡¢¥ì¥â¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ê¥Þ¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¡£
¹á¤ê¤È¿©´¶¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥¢¥½ー¥È¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥«¥¹¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë♡·Ý½ÑÅª¥·¥ç¥³¥éÁ´½¸2026
ÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¿Íµ¤¥·¥êー¥º
¥Ê¥Ã¥Ä¹¥¤¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ø¥Ú¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ù¡Ê70g 2,160±ß¡Ë¤Ï¡¢¥íー¥¹¥È¤·¤¿¥Ú¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤ò´Å¤¯¹á¤Ð¤·¤¯¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤ÇÍ¥¤·¤¯Êñ¤ó¤À°ìÉÊ¡£
¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ß¥ë¥¯¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¡Ù¡Ê8¸Ä 2,484±ß¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤Ë¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Úー¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÄ»³ÄÌ¤êÅ¹¡¦ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¸ÂÄê¤Î¡Ø¥ë¥ë¥·¥ç¥³¥é¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¥ß¥ë¥¯¤Î2¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ù¤Ï¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ô¥åー¥ì¤È¥¥ê¥Ã¥·¥å¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¿ー¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£
¡Ø¥ß¥ë¥¯¡Ù¤Ï¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¤ÈÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿¼¤¯¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Øµ¨Àá¤Î¥·¥ç¥³¥é¥µ¥Ö¥ì¡Ê¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¡Ë¡Ù¤Ï¡¢8ËçÆþ1,620±ß¤È2ËçÆþ410±ß¤Î2¼ï¡£
¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î¹á¤ê¹¤¬¤ë¥¯¥Ã¥ー¤È¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ç¥³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤³¤Î»þµ¨¤À¤±¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
Â£¤êÊª¤Ë¤â¼«Ê¬»þ´Ö¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß♡
¥ë¥ë¥á¥êー¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä«Ïª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¡¢°Û¤Ê¤ë¹á¤ê¤ä¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢Â£¤êÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ë¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡
ËèÆü¤ò¤½¤Ã¤ÈºÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤Ê°ìÎ³¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£