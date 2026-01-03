¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Î¿Í¤ÈÅò½®¤Ë¤Ä¤«¤ë¿Í¤Ç¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÂçº¹¤¢¤ê¡ÄÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ž¢¹¬Ê¡ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¿·½¬´·Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ËÜÍü·Ã»Ò¡Ø¤Ê¤¼¤«µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë100¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤«¤é°Â¿´´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³
»Ò¶¡¤¬¡¢°ì¿Í¤ÇÌ²¤ë»þ¡¢¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÌÓÉÛ¤ò¼êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡¢°Â¿´´¶¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬¼å¤¤Â¸ºß¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ¤«¤éÎ¥¤ì°ì¿Í¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëí¿¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¿ÆÂå¤ï¤ê¤Ë°Â¿´´¶¤ò¤¯¤ì¤ë°¦Ãå¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÌÓÉÛ¡¢¥¿¥ª¥ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¡Ö°Ü¹ÔÂÐ¾Ý¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢°Â¿´´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤â¤Î¤ò¿¨¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¿´Íý¤ÏÂç¿Í¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÉÆÈ¤äÁÂ³°´¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¾Íè¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ°¤Ë¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÃÖ¤¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¶â³Û¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Î¿Í¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁÂ³°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ò¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÈ©¿¨¤ê¤¬´ËÏÂ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤È©¿¨¤ê¤¬¡¢¿Í¤òÁ°¸þ¤¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¡¢Â¾¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÈÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¸Þ´¶¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¿ÈÂÎ²½Ç§ÃÎ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ²½Ç§ÃÎ¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤â¹Å¤¤°Ø»Ò¤Ê¤É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´è¸Ç¤µ¤¬¤Þ¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´è¸Ç¤Ê¾å»Ê¤Ë¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¤ä²¼Ãå¤Ê¤É¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤êÂ³¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢°µÇ÷¤Ë¤è¤ë¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎÌÌ¤«¤é¤â¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿¨¤ì¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë°Â¿´´¶¤È¡¢µ¤Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÍÎÉþ¡¢¿²¶ñ¤Ê¤É¤ÏÈ©¿¨¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤ë°Ø»Ò¤Ê¤É¤âºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬¤è¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡ÖÍø¸ÊÅª¡×¤Ë¤ß¤¨¤ë
Åß¤Ë²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à¤È¡Ö¥Û¥Ã¤È¡×¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´ØÀ¾¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡ÖÌ£Á¹½Á¤ò°û¤à¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡Ê¡áÌþ¤µ¤ì¤ë¡Ë¡×¤È¤è¤¯¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÂçÇ¾¤Î¡ÖÅçÈé¼Á¡×¤¬ÂÎ¤Î²¹¤«¤µ¤È¿´¤Î²¹¤«¤µ¤ÎÎ¾Êý¤Ë´Ø·¸¤·¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡ÖÅçÈé¼Á¡×¤¬¶½Ê³¤·¡¢¿´ÍýÅª¤Ê²¹¤«¤µ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¤È¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ÎÎä¤¨¤¬¿´¤ÎÎä¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤â¡Ö¿ÈÂÎ²½Ç§ÃÎ¡×¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¸Þ´¶¤¬¿Í¤Î¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¡¼¥°¶µ¼ø¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤ò¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤È¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¬¤±¡¢¿ÍÊª¤Î°õ¾Ý¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÂÐ¾Ý¿ÍÊª¤ò¡Ö¿ÆÀÚ¡×¡Ö²º¤ä¤«¡×¤Ê¤É¤è¤ê²¹¤«¤¤¿ÍÊª¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÍø¸ÊÅª¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
2¤Ä¤á¡¢°åÎÅÍÑ¥Ñ¥Ã¥É¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï²¹¤«¤¤¥Ñ¥Ã¥É¤ÈÎä¤¿¤¤¥Ñ¥Ã¥É¤òÈï¸³¼Ô¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Â¸³¤Ø¤Î»²²ÃÆÃÅµ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È²¹¤«¤¤¥Ñ¥Ã¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÍ§¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤òÁª¤Ó¡¢Îä¤¿¤¤¥Ñ¥Ã¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¼«Ê¬ÍÑ¤Î¥®¥Õ¥È¤òÁª¤ó¤À¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Îä¤¨¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸µ
2¤Ä¤Î¼Â¸³¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤ÈÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤äÂÖÅÙ¤â²¹¤«¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îø¿ÍÆ±»Î¤ä²ÈÂ²¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿»þ¡¢´¨¤¤¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿¡¢Ì²¤¤¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤À¤ó¤À¤óµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÂÎ¤ÎÎä¤¨¤¬¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÎä¤¿¤¤»ÅÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Îä¤¨¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ç¾¦ÃÌ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Åß¤Ê¤é¥É¥¢ÉÕ¶á¤ÎÀÊ¤Ê¤É¤Ç·ä´ÖÉ÷¤ÇÂ¸µ¤¬´¨¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢²Æ¤Ê¤éÎäË¼¤¬Ä¾¤ËÂÎ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É²¹ÅÙ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤»þ¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÎ¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÁê¼ê¤Ë¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¤È¾¦ÃÌ¤âÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿´ÃÏ¤è¤¤²¹ÅÙ¤¬¡¢¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤â¾åµ¡·ù¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Çò¤è¤ê¹õ¿§¤ÎÊý¤¬1.87ÇÜ½Å¤¯´¶¤¸¤ë¿§ºÌ¿´Íý
ÌµÆñ¤À¤«¤é¤ÈÉþ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î¤â¤Î¤¬Çò¹õ¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¿§¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿§¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿Í´Ö¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤È¡Öhuman¡×¤Ç¤¹¡£¡Öhu¡Êe¡Ë¡×¡Ü¡Öman¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öhue¡×¤Ï¡¢¸Å±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¿§¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ï¿§¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿©Âî¤âÍÈ¤²ÊªÃæ¿´¤Ç¤ÏÃã¿§°ì¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤ì¤ÐÎÐ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤éÃæ¹ñ¤Î±¢ÍÛ¸Þ¹ÔÀâ¤Ç¤Ï5¿§¤È¤¤¤Ã¤ÆÇò¡¢¹õ¡¢ÀÖ¡¢²«¡¢ÀÄ¡ÊÎÐ¡Ë¤Î5¤Ä¤Î¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤¯·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿§¤Ï¸÷¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿§¤ò¸«¤ë¤È¸÷»É·ã¤Ë¤è¤ê¡¢À¸ÍýÅª¤ÊÈ¿±þ¤È¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ï¡¢¿§ºÌ¿´Íý¤È¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÇò¤è¤ê¹õ¿§¤ÎÊý¤¬1.87ÇÜ½Å¤¯´¶¤¸¤ë¿§ºÌ¿´Íý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ç»È¤¦ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹õ¤Ê¤É¤Î°Å¤¤¿§¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çò¤Ê¤É¤ÎÌÀ¤ë¤¤¿§¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï½ÐÄ¥¤Ï¹õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±«¹ß¤ê¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿§¤Î»ý¤ÁÊª¤ò
¿§¤Î¸ú²Ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Íß¤·¤¤Ç½ÎÏ¤äµ¤»ý¤Á¤ä¿Í¤ËÍ¿¤¨¤¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÖ¡Ä¾ðÇ®¡¦Í¦µ¤¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦·èÃÇÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¡£
ÀÄ¡ÄÀ¿¼Â¡¦ÎäÀÅ¡¦ÃÎÅª¡¦½¸ÃæÎÏ¡¦ÁÖ¤ä¤«¤µ¡£
²«¡ÄÌÀ¤ë¤¤¡¦ÌÌÇò¤¤¡¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤¡£
ÎÐ¡Ä²º¤ä¤«¡¦¶¨Ä´À¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¼«Á³ÂÎ¡£
¥Ô¥ó¥¯¡ÄÍ¥¤·¤¤¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¡¦Á¡ºÙ¡¦¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È¡£
»ç¡ÄÆ¶»¡ÎÏ¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡¦¸ÄÀÅª¡¦Ä¾´¶ÎÏ¡£
¤Þ¤¿¡¢±«¹ß¤ê¤Ïµ¤Ê¬¤â¤É¤ó¤è¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤½¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÎÉþ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Å»ö¤Ç¤â¥·¥ã¥Ä¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ä¥Ú¥ó¤Ê¤É¤òÌÀ¤ë¤á¤Î¿§¤Ë¤¹¤ë¤Èµ¤Ê¬¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Öhuman¡×¡á¿§¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë°î¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤Çµ¡·ùÎÉ¤¯²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¡Ö¤¢¡¦¤¤¡¦¤¦¡¦¤¨¡¦¤ª¡×
¡ÖÎä¤¨¤ÏËüÉÂ¤Î¸µ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ²¹¤¬1¡î¾å¤¬¤ë¤ÈÌÈ±ÖÎÏ¤Ï5¡Á6ÇÜUP¤·¡¢È¿ÂÐ¤ËÂÎ²¹¤¬1¡î²¼¤¬¤ë¤ÈÌÈ±ÖÎÏ¤ÏÌó30¡ó²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îä¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤ë¤È·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢·ñÂÕ´¶¡¢Æ¬ÄË¡¢¸ª¤³¤ê¡¢¼êÂ¤ÎÎä¤¨¡¢ÉÔÌ²¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¤Ê¤ÉÉÔÄ´¤Ç¤Ïµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤ÏÎä¤¨¼£ÎÅ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Î¿ÆÀîÅèÌÀ°å»Õ¤Î¹Ö±é²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀîÅèÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãø½ñ¡ØÉÂµ¤¤Î9³ä¤Ï¡Ö¤¢¡¦¤¤¡¦¤¦¡¦¤¨¡¦¤ª¡×¤ÇËÉ¤²¡ª¡Ù¡ÊÁÏ±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¤¡Ä°¦¡¡¤¦¡Ä±¿Æ°¡¡¤¨¡Ä±ÉÍÜ¡¡¤ª¡Ä²¹³è¡×¤¬ÂçÀÚ¤ÈÊ¹¤¡¢»ä¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ë¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼£¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¤ë¤´â¤Î¥ê¥¹¥¯¹â¤Þ¤ë¡¢¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îä¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î²¹³è¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¹³èÊýË¡¤Ï
¡Ä«°ì¤ÇÇòÅò¤ò°û¤à¡ÊÂÎ¤ÎÃæ¿´¤«¤é²¹¤Þ¤ë¡Ë
¢Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¡Ê¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤òÊ¬Èç¤¹¤ë¡Ë
£¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¡Ê¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ·ìÎ®¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡Ë
¤Ê¢´¬¤¤ò¤¹¤ë¡ÊÂå¼Õ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÆâÂ¡¤ò²¹¤á¤ë¡Ë
¥À¸Õª¤Ê¤ÉÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ê¿©»ö¤ÇÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¡Ë
¦ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ë¡ÊÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤êÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ë¡Ë
¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¢£ËèÆü¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¹¬Ê¡ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¡ÖÈè¤ì¤¿¤«¤é¡×¤ÈÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤é¤º¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅòÁ¥¤Ë¸ª¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ë¤ÈÂÎ½Å¤Ï10Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ü¤ä¶ÚÆù¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬·ã¸º¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËèÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¿Í¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬10¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Î¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅòÁ¥¤ËÆþ¤ë¿Í¡×¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï12¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ï´ÊÃ±¤Ë¹¬Ê¡ÅÙ¤òUP¤·¤Æ¡¢¤´µ¡·ù¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë²¹³è¤ÇÎä¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤ê¤¨¤³¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½
NLP¿´Íý³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ëâÔÁÛ¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò½¬ÆÀ¤·Åý¹ç¡£¤½¤Î¼êË¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³Æ´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î¹Ö±é¤ÎÅÐÃÅ¿ô¤Ï2000²ó¤òÄ¶¤¨¡¢º§³è¤«¤é½¢³è¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¹ü³Ê¿ÇÃÇ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¤Î¥×¥íÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï500¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥é¥¯¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë50¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½ Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ë