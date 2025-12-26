普通のマステは使えないって知ってた？ストレスフリーな100均の専用テープ
商品情報
商品名：キッチン用ラベルテープ（PITTA PETTA、ホワイトパターン、15mm×3m）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：15mm×3m
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480605449
買っておいて損はなし！冷蔵庫でも使えるマスキングテープが便利すぎるんです
小分けにしている食品や賞味期限などを書いておくのに便利なマスキングテープ。でも実は、冷蔵庫などの冷えた場所で使うと粘着力が落ちて勝手にはがれてしまうことがあるんですよね。何かいいものないかな〜とダイソーを訪れた際、キッチン消耗品売り場で見つけたアイテムが超優秀だったのでご紹介させてください！
今回ピックアップするのは、その名も『キッチン用ラベルテープ（PITTA PETTA、ホワイトパターン、15mm×3m）』。マスキングテープの有名ブランド「mt」のアイテムというのもポイントが高い商品。カラーやデザインの展開も豊富で、今回はシンプルで使いやすそうなホワイトを選んでみました。
材質はPET不織布、アクリル系粘着剤。一般的なマスキングテープと違って、質感は布テープに近い印象です。
ペンで文字を書いてみましたが、特にこれといった書きにくさもありません。
−18℃まで大丈夫！ダイソーの『キッチン用ラベルテープ（PITTA PETTA、ホワイトパターン、15mm×3m）』
早速、手作りソースのラベリングに使ってみました。ビンのようにカーブがあるものでもしっかりと貼り付けることができました。また、はがしやすさもこの商品の魅力で、ビンの中身が変わっても気軽に貼り替えられるのが嬉しいです。
冷凍もOKなので、使いかけの冷凍食品の封にも使用できます。使い勝手抜群なので、売り場で見かけたら即買い推奨です♪
今回はダイソーの『キッチン用ラベルテープ（PITTA PETTA、ホワイトパターン、15mm×3m）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。