カウンセラーが警鐘、日本で“燃え尽きる人”が急増する背景に「過剰適応」という社会の罠
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【警告】日本中に燃え尽きた人が急増！過剰に適応する心理と「休めない理由」を解説」と題した動画を公開。現代の日本社会で「燃え尽き症候群（バーンアウト）」に陥る人が増えていると警鐘を鳴らし、その背景にある心理的・社会的な構造について解説した。
Ryota氏は、燃え尽きてしまう根本的な原因として「過剰適応」を挙げる。過剰適応とは、周囲の期待に応えようとするあまり、自分の感情や体力の限界を超えて無理をしてしまう状態を指す。氏はこれを「未来から体力を借りているようなもの」と表現し、限界を超えた無理が続けば、いずれ心身が悲鳴を上げ、行動できなくなってしまうと説明した。
この過剰適応に陥る背景には、日本特有のいくつかの要因があるとRyota氏は分析する。一つは、世間体を気にして「普通」であろうとする圧力だ。氏は「そもそも組織に向かない人もいる」と述べ、個人の特性を無視して画一的な生き方を求める風潮が、人々を無理させていると指摘した。
また、日本の教育が個人の長所を伸ばすよりも「苦手の克服」を優先し、平均化を目指す傾向にあることも問題視する。苦手なことを無理にやらせることは消耗が激しく、燃え尽きにつながりやすいという。さらに、「成果を価値にする」という考え方も危険だと語る。成果を出さなければ自分には価値がないと思い込むことで、常に成果を出し続けなければならないという強迫観念に駆られ、過剰適応に拍車がかかるのだ。
最後にRyota氏は、「人それぞれ限界がある」と強調。すごい人にならなくても、自分なりの「ほどほど」を見つけ、不完全な自分を認めることが燃え尽きを防ぐ第一歩だと締めくくった。
