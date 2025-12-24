レオナルド・ディカプリオが、映画館で映画を観るという体験の未来が「これまで以上に脅かされている」との見解を示した。ストリーミングの普及によって映画業界の構造が大きく変化し、劇場が直面する課題はかつてないほど深刻になっていると考えているという。



ディカプリオは米デッドラインの取材で、「今年は映画史の中でも特に大きな転換点のように感じる」と述べ、観客を劇場に呼び戻すことがますます難しくなっていると指摘した。



一方で、昨年の「バービー×オッペンハイマー現象」のように、劇場が盛り上がる瞬間は依然として存在すると評価しつつも、「オリジナル作品や型破りな物語は、今後ストリーミングに押しやられてしまう可能性がある」と懸念を示した。



さらに、劇場公開作品が今後は「最新技術を駆使した大作中心」になり、独創的な作品がスクリーンから遠ざかる未来を危惧。「そうならないことを願っているし、オリジナル作品の居場所が残っていてほしい」と語った。



しかし現実として、映画を取り巻く環境は大きく変わりつつあると認め、「潮目は変わっている。これからは観客が『劇場で観る価値がある』と感じるほどユニークな作品でなければ、映画館に足を運んでもらえない時代になるだろう」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）